Сергей Безруков рассказал саратовцам об азарте и поделился секретами актерского мастерства

Сергей Безруков пообщался со студентами саратовской Консерватории. Фото Армена Осипяна

С 13 по 22 апреля в Саратовском академическом театре драмы имени Слонова проходит второй культурно-образовательный фестиваль «Уроки Табакова». В этом году проект станет посвящением 100-летию Саратовской театральной школы.

Непременной частью программы является продолжение изучения и осмысления педагогических принципов Олега Табакова. Саратов станет площадкой для дискуссии на тему театрального образования. Участниками первого фестиваля «Уроки Табакова» стали Марина Зудина, Владимир Машков, Константин Райкин, Виктор Рыжаков, Игорь Яцко и многие другие.

Фото Армена Осипяна

13 апреля народный артист РФ Сергей Безруков встретился со студентами Саратовского театрального института консерватории имени Собинова. Перед первым спектаклем сценической программы фестиваля «И жизнь, и театр, и кино» прошла пресс-конференция, в которой приняли участие: директор Саратовского театра драмы Владимир Петренко, заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова, и. о. министра культуры Татьяна Астафьева и народный артист РФ Сергей Безруков.

Сергей Безруков признался, что гордится тем, что является учеником Олега Табакова. Народный артист РФ поблагодарил организаторов за приглашение и поздравил саратовцев и театральный институт с открытием проекта-фестиваля.

Фото Армена Осипяна

- Олег Павлович бесконечно обаятельный человек и к тому же философ. Работать с ним – сплошное удовольствие. То, чем мы занимаемся, Олег Павлович называл – «веселенькое дело». Азарт – это основной заряд артиста, который дает нам право заниматься этим делом. Как только мы теряем азарт, нужно уходить из профессии. Если у тебя нет огромного желания выходить на сцену, лучше не выходи. Мастерство актера заключается в том, что он должен быстро «включаться» в роль. «Включение» - есть тот самый азарт, – уверен Сергей Безруков.

Вечером народный артист вышел на сцену со своим моноспектаклем «И жизнь, и театр, и кино» (Московский губернский театр), который основан на поэтических произведениях Пушкина, Есенина, Высоцкого.

Фото Армена Осипяна

20 апреля на Большой сцене театра драмы состоится показ спектакля Театра на Таганке «Отелло». В главной роли – Ирина Апексимова. 22 апреля саратовские зрители увидят спектакль Театра Наций «Горбачев». В роли Михаила Сергеевича – Евгений Миронов, Раиса Максимовна – Чулпан Хаматова. Ученики Олега Табакова Ирина Апексимова и народный артист РФ Евгений Миронов также встретятся со студентами Саратовского театрального института.

Фото Армена Осипяна

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