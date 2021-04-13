Отопсезон-2021: когда в Саратове отключат отопление

Совсем скоро батареи в Саратове остынут Фото: Алексей ФОКИН

К концу недели в Саратове могут отключить отопление. Именно к 16 апреля среднесуточная температура будет устойчиво держаться на отметке выше 8 градусов тепла.

- Отопсезон заканчивается не ранее дня, следующего за пятидневным периодом, когда среднесуточная температура должна быть выше 8 градусов, — отметили в мэрии.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала, что в Саратове с 11 апреля среднесуточная температура выше 8 градусов. Поэтому ожидается, что 16 апреля трубы в домах остынут.

При этом в северных районах области отсчет ведется только один день.

В региональном министерстве транспорта и ЖКХ сообщили, что отопсезон окончился в Озинском, Ершовском, Турковском и Ровенском районах.

Теплая погода в Саратовской области продолжается Фото: Алексей ФОКИН

В целом неделя, по словам Ларисы Васильевой, будет теплой — +17… +22 градуса тепла. В субботу чуть ниже — +14… +19 градусов. А в воскресенье еще похолодает — +10… +15 градусов.

Вечером в пятницу и днем в субботу возможны небольшие дожди с грозами.

Напомним, в 2020 году отопительный сезон завершился гораздо позже — к концу апреля.

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