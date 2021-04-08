Точность диагнозов зависит от точности медоборудования: в «Комсомолке» прошел круглый стол ко Всемирному дню здоровья

Важность точной работы медицинского оборудования обсудили на круглом столе во Всемирный день здоровья Фото: Александр Уриевский

Во всем мире 7 апреля отмечается День здоровья. В 2021 году он отмечается под девизом: «Построим более справедливый, более здоровый мир».

В «Комсомольской правде» состоялся круглый стол на тему: «Хочу быть здоровым». Участие в нем приняли: Алексей Данилов, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический центр профилактики и борьбы со СПИД», главный внештатный эпидемиолог министерства здравоохранения области, Тимур Савинов, главный врач ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе, Елена Брянкина, начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова», Римма Яхина, главный врач ГУЗ «Саратовский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики», главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения, Светлана Жук, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» и Елена Молодцова, и. о. заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, заведующий отделения реабилитации ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», врач ревматолог-терапевт, к.м.н.

Елена Брянкина, начальник отдела физико-химических, оптико-физических величин, средств измерений медицинского назначения ФБУ «Саратовский ЦСМ им. Б.А. Дубовикова» Фото: Александр Уриевский

Тимур Савинов напомнил об истории возникновения Всемирного Дня здоровья, сообщив, что в этот день в 1948 году было принято решение о создании Всемирной организации здравоохранения.

По его словам, сейчас в Саратовской области выросла доступность медицинской помощи. При этом очень многое зависит от обеспеченности медицинской аппаратурой.

Елена Брянкина поддержала его слова. Она отметила, что оснащение учреждений высокотехнологичным оборудованием является одним из показателей качества медицины. Причем поверки аппаратуры входят в обязательные лицензионные условия.

- От точности измерений зависит точность постановки диагноза, – заявила Елена Брянкина.

Она заметила, что минувший год выдался непростым, но тем не менее в Центре стандартизации и метрологии сумели быстро перестроиться под сложные условия и обеспечили надлежащую работу оборудования. В частности, все ПЦР-анализаторы прошли через поверки.

До конца года удалось поверить оборудование всех медицинских учреждений Саратовской области. По словам Елены Брянкиной, все главные врачи понимают важность такой работы и сумели изыскать необходимые средства.

Сотрудники ЦСМ обеспечены всеми средствами защиты, поэтому могли работать в ковидных госпиталях, чтобы поверять оборудование и там. Для этого мониторы временно заменялись на другие, так что подключенные к ним пациенты не лишались медицинской помощи.

Тимур Савинов отметил важность работы Центра стандартизации и метрологии в Саратове.

- Я считаю, что ЦСМ обеспечивает безопасную и качественную работу оборудования. Мы рады с ними работать, они идут навстречу, потому что в приоритете здоровье и безопасность населения, – сказал Тимур Савинов.

Тимур Савинов, главный врач ГУЗ «Саратовская городская межрайонная поликлиника № 1», член регионального штаба «Общероссийский народный фронт», модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в регионе Фото: Александр Уриевский

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.