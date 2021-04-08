Медики призвали переболевших коронавирусом саратовцев пройти реабилитацию

В пресс-центре "Комсомольской правды" обсудили реабилитацию пациентов, перенесших коронавирус Фото: Александр Уриевский

Во время пандемии коронавируса перед человечеством остро встала проблема реабилитации после заболевания.

На круглом столе в «Комсомольской правде», который прошел во Всемирный день здоровья 7 апреля, тема реабилитации получила живое обсуждение.

Елена Молодцова, и. о. заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, заведующий отделением реабилитации ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», врач ревматолог-терапевт, к.м.н. рассказала об этапах реабилитации. Первый проводится в палатах интенсивной терапии, второй – в круглосуточных стационарах и третий – в поликлиниках или санаториях.

- Стационарные койки развернуты практически во всех медучреждениях области. И это радует, так как реабилитация играет огромную роль в качестве оказания медицинской помощи, – отметила она.

Елена Молодцова, и. о. заведующего центром восстановительной медицины и реабилитации, заведующий отделением реабилитации ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов», врач ревматолог-терапевт, к.м.н. Фото: Александр Уриевский

В клинике «РЖД-Медицина» реабилитация проходит по второму и третьему этапам. Для пациентов работает мультидисциплинарная реабилитационная команда специалистов, в которую входят физиотерапевты, массажисты, рефлексотерапевты, врачи МФК, неврологи, кардиологи, психологи и психотерапевты. По словам Елены Молодцовой, многие пациенты после излечения от коронавируса страдают депрессивными состояниями, поэтому психологи очень нужны.

Она отметила, что пациентов принимают по полису ОМС, то есть бесплатно. Для этого человеку нужно получить направление в своей районной поликлинике.

- Много пациентов приходят на реабилитацию после тяжелой формы коронавируса, когда поражение легких достигало 65-70-90%. Им обязательно стоит пройти второй этап, чтобы избежать осложнений. Если сделать это вовремя, то качество жизни улучшится, человек сможет вернуться к привычным занятиям. Однако много тех, кто обратился слишком поздно, когда уже развился фиброз легких, появились тромбозы. К сожалению, много тех, кто считает, что может долечиться дома, – сказала Елена Молодцова.

Светлана Жук, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» Фото: Александр Уриевский

Ее коллега, главный врач ГУЗ «Саратовский областной клинический госпиталь для ветеранов войн» Светлана Жук также отметила важность скорейшего обращения к специалистам по реабилитации.

Она рассказала о так называемом «терапевтическом окне», то есть таком промежутке времени, обычно первые два месяца после выздоровления, когда эффект от реабилитации наиболее высок.

В «Госпитале для ветеранов войн» также проводят реабилитацию по полису ОМС.

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