Памятный флажок с МКС, преобразователь и макеты ракет-носителей: на выставке в Саратове представили космические экспонаты

В Саратове открылась выставка «ПО «Корпус»: от первого спутника до современных космических программ» Фото: Ольга Симонова

В музее боевой и трудовой славы в Саратове 6 апреля открылась выставка «ПО «Корпус»: от первого спутника до современных космических программ» к 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

На ней представлены подлинные приборы космической отрасли предприятия, созданные в советское время и выпускаемые сейчас.

Среди экспонатов есть уникальный памятный флажок предприятия, который в 2016 году слетал на МКС. На нем есть памятка об этом и печать.

Также гостям выставки представлен преобразователь — это высокоточный прибор с давлением 250 атмосфер для работы в составе рулевых приводов автоматики ракетно-космической системы «Энергия — Буран».

Стенд украшают большие макеты ракет-носителей — «Протон» в масштабе 1:22 и «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран».

Представлены макеты ракет-носителей Фото: Ольга Симонова

Замначальника конструкторского бюро ПО «Корпус» Владимир Максименко отметил, что предприятию больше 80 лет, оно создано в 1934 году. Свыше 70 лет оно занимается космической промышленностью, специалисты изготавливают приборы, которые стоят на кораблях «Союз», «Прогресс МС», «Союз МС». После полета Юрия Гагарина предприятие наградили орденом Ленина.

- 12 апреля 1961 года — эта дата навсегда останется в истории и особенно близка нам, саратовцам. Ведь именно на саратовскую землю приземлился Юрий Гагарин, — рассказала заместитель директора по научной работе музея боевой и трудовой славы Елена Ушакова.

По ее словам, полет космической ракеты «Восток-1» — это эпохальное событие, к которому был проделан долгий путь.

- Ежегодно наш музей открывает выставки, в том числе передвижные в образовательных учреждениях Саратовской области, научные конференции, приобщаем к работе молодежь. Эта выставка ПО «Корпус» — поклон сотням, тысячам людей, которые трудятся в космической отрасли, — рассказала заместитель директора по научной работе музея боевой и трудовой славы Елена Ушакова.

Отдельным экспонатом на выставке представлен баннер с изображением династий предприятия, например, Шиловых-Сымоновых. Их общий стаж работы на предприятии составляет 518 лет. У династии Гордеевых общий стаж работы на предприятии — около 370 лет.

Династии предприятия Фото: Ольга Симонова

Гостями мероприятия стали ветераны космодромов Байконур и Плесецк, члены Общественной палаты области, первый замминистра внутренней политики и общественных отношений области Дмитрий Конусов, представители ПО «Корпус» и студенты.

Елена Ушакова отметила, что вскоре, 9 апреля, откроется выставка «Гагарин — путь героя». А всего в музее в 2021 году запланировано 150 мероприятий.

После этого прошло заседание круглого стола Общественной палаты региона по теме: «Саратовская область — территория притяжения от мечты до космических программ», посвященный 60-летию полета Юрия Гагарина в космос.

Прошло заседание круглого стола Фото: Ольга Симонова

Замминистра по внутренней политике и общественным отношениям области Дмитрий Конусов упомянул, что подготовка к 60-летию полета в космос началась еще в 2020 году. В ней активно участвовали ветеранские объединения.

Зампредседателя Общественной палаты области Валентина Богданова напомнила, что 12 апреля в Энгельсском районе Саратовской области откроется Парк покорителей космоса.

- Этот уникальный парк появится по инициативе спикера Государственной думы Вячеслава Володина. Это будет единственный в России мемориально-образовательный комплекс под открытым небом, — отметила Богданова.

Консультант аппарата Саратовской гордумы Татьяна Чепурная представила на заседании проект «Гагаринское движение». На его базе планируется создать гагаринские клубы в школах, колледжах, вузах, а также различные этапы: городской слет, областной, на уровне ПФО, общероссийский.

Татьяна Чепурная представила проект «Гагаринское движение». Фото отдела перспективного развития ГАУК «СИПК «Музей боевой и трудовой славы»

По ее словам, планируется присвоить имя Гагарина одной из улиц в новом строящемся микрорайоне Саратова. Улица, что носит его имя сейчас, имеет протяженность 560 метров вдоль частных домов, ее мало кто знает.

Также возможно создание сквера имени Юрия Гагарина и установка там арт-объектов на космическую тему.

В своем докладе Татьяна Чепурная порекомендовала присвоить школе имя первого космонавта. Это может быть уже работающая школа со школьным музеем космической тематики или подобными кружками.

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