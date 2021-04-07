В Саратове стартуют «Уроки Табакова»

Фото Армена Осипяна

Во вторник, 6 апреля, в Саратовском академическом театра драмы имени И.А. Слонова прошла пресс-конференция, посвященная второму культурно-образовательному проекту-фестивалю «Уроки Табакова» (13-22 апреля). В ней приняли участие: директор театра драмы Владимир Петренко, заведующая литературно-драматургической частью Ольга Харитонова и директор Театрального института Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова Роман Сопко.

Владимир Петренко рассказал, что в этом году «Уроки Табакова» пройдут с некоторыми ограничениями, так как на сегодняшний день театр имеет право продавать билеты только на 50% мест в зале. Директор отметил, что театр готов к проведению фестиваля и к приему зрителей (все организовано согласно требованиям Ростехнадзора), а также поблагодарил учредителей проекта-фестиваля.

В этом году главными адресатами проекта станут студенты и преподаватели Театрального института Консерватории. «Уроки Табакова»-2021 станут своеобразным посвящением 100-летию Саратовской театральной школы, не получившей из-за эпидемии должного внимания и общественного резонанса.

Фото Армена Осипяна

Арт-директор проекта «Уроки Табакова» Ольга Харитонова рассказала о программе фестиваля. Организаторы предлагают три основные темы, которые выдвигаются на профессиональное обсуждение.

Павел Руднев (кандидат искусствоведения, доцент Школы-студии МХАТ, автор книги по истории российской драматургии «Драма памяти») прочитает лекцию под названием «Последние тенденции в новейшей драматургии и нужна ли актерской школе современная пьеса?». В качестве приглашения к разговору будет показан дипломный спектакль «Машалава» студентов Школы-студии МХАТ (мастерская заслуженного артиста России Евгения Писарева) по мотивам пьесы Марии Конторович «Пол это лава, а Маша шалава».

Кристина Матвиенко (кандидат искусствоведения, куратор школы современного зрителя и слушателя Электротеатра «Станиславский», руководитель магистерской программы ГИТИСа «Социальный театр») прочитает лекцию «От документального театра к театру социальному». В ней она расскажет о связи документального театра, который уже вошел в профессиональный обиход и стал частью учебной программы многих театральных школ России, с театром социальным. Затем участники проекта смогут познакомиться с новой работой Театра.doc, которая будет показана на Малой сцене театра драмы. В основе спектакля «Будущее.doc» монологи подростков из 15 городов мира. Постановка выполнена в технике headphone verbatim (если дословно – «вербатим в наушниках»).

Фото Армена Осипяна

Актеры Алексей Розин («Елена», «Нелюбовь») и Илья Барабанов проведут на Малой сцене театра драмы мастер-класс на тему «Как научиться интересно рассказывать истории». В жанре сторителлинга ими будет представлен роман Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание». Алексей Розин считает, что сюжет это только повод поговорить о чем-то важном. А дальше через выявленные ценности ищутся инструменты контакта с аудиторией.

Заслуженный артист России, художественный руководитель режиссерско-актерской лаборатории театра «Школа драматического искусства» Игорь Яцко расскажет о своем опыте освоения пушкинских текстов и, конечно, будет читать произведения Пушкина.

Важной частью программы культурно-образовательного фестиваля является продолжение изучения и осмысления педагогических принципов Олега Табакова. С этой целью в проект приглашаются его ученики разных лет. Они делятся воспоминаниями о своих «уроках Табакова», о том уникальном опыте, который был приобретен ими в процессе учебы и совместного творчества, и продолжает помогать в сегодняшней их работе. В этот раз со студентами театрального института встретятся народный артист России Сергей Безруков и директор Театра на Таганке и театра «Содружество актеров Таганки» актриса Ирина Апексимова. Теоретическую часть программы театр реализует совместно с Театральным институтом Консерватории.

Роман Сопко, директор Театрального института, поблагодарил организаторов культурно-образовательного проекта.

- Быть причастным к фестивалю «Уроки Табакова» это не только честь, но еще и большая ответственность, – отметил он.

Фото Армена Осипяна

Сценическая часть программы культурно-образовательного проекта-фестиваля «Уроки Табакова» включает три спектакля, которые пройдут на Большой сцене театра драмы.

- 13 апреля состоится моноспектакль народного артиста России Сергея Безрукова «И жизнь, и театр, и кино» (Московский губернский театра);

- 20 апреля Театр на Таганке представит на саратовской сцене современное прочтение трагедии Шекспира «Отелло». В постановке Андрея Гончарова исчезает тема расового конфликта, а роль Яго исполняет женщина. Роли исполняют: Ирина Апексимова, Роман Колотухин и Надежда Толубеева;

- 22 апреля саратовский зритель увидит спектакль Театра Наций «Горбачев» (режиссер Алвис Херманис). В постановке задействованы народные артисты РФ Евгений Миронов и Чулпан Хаматова.

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