Названы победители конкурса «Лидер года — 2020» в Саратове

Названы "Лидеры года - 2020" в Саратове

Торжественная церемония вручения премии «Лидер года — 2020» прошла в пятницу, 2 апреля, в Саратове.

Мероприятие состоялось в Музее боевой и трудовой славы. Это символично, ведь 2020 год был годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Организатором конкурса уже 13 лет является редакция газеты «Аргументы и Факты» в Саратове. Конкурс успел стать одним из брендов нашего региона и получить широкую известность. Если в 2008 году было всего 11 участников, то в 2020 — уже 74.

Участие в церемонии принял зампред правительства региона — министр промышленности и энергетики Андрей Архипов, министр информации и печати Светлана Бакал, депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев.

Редактор газеты «АиФ» в Саратове Ольга Трушкина вручила награды в номинации «Твори добро». Она присуждается тем, кто проявил свою активную гражданскую позицию.

Победителями стали:

- ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница №1 им. Ю.Я. Гордеева» в номинации «Лучшая медицинская организация Саратовской области по уровню развитию учреждения и работе с населением по итогам 2020 года» по решению читательского жюри газеты «АиФ-Саратов». Сертификат получил главный врач Евгений Ковалев,

- Тимур Савинов, главный врач Саратовской городской межрайонной поликлиники №1, модератор тематической площадки ОНФ «Здравоохранение» в номинации «Лучший организатор в сфере медицины и здравоохранения»,

- ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1» в номинации «Лучшее учреждение здравоохранения по оказанию амбулаторной, экстренной и плановой стационарной помощи по итогам 2020 года». Сертификат был вручен заместителю главного врача Ольге Дубовой,

- Саратовское реготделение общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» в номинации «Лучшая общественная организация Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получила председатель организации Валентина Боброва,

- Нателла Мустафаева, студентка 4-го курса стоматологического факультета СГМУ им. Разумовского В.И., волонтер-медик,

- Гаянэ Даниелян, студентка 4-го курса лечебного факультета СГМУ им. Разумовского В.И., волонтер-медик,

- Денис Жабкин, член градозащитного Совета при Саратовской областной Думе, председатель регионального отделения межрегиональной общественной организации «Союз экскурсоводов».

В сфере промышленности награды вручал Андрей Архипов:

- Балаковская атомная станция в номинации «Лучшее предприятие электроэнергетической отрасли Саратовской области по подготовке кадрового резерва по итогам 2020 года». Сертификат получил генеральный директор Валерий Бессонов,

- ООО «Газпром трансгаз Саратов» в номинации «Лучшее предприятие газовой отрасли Саратовской области по обеспечению надежности и бесперебойности производственной деятельности по итогам 2020 года», награда была вручена Виолетте Супрун,

- АО «Научно-производственное предприятие «Алмаз» холдинга «Росэлектроника» в номинации «Лучшее промышленное предприятие оборонного комплекса Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получила Оксана Морозова, руководитель отдела внешних коммуникаций АО «НПП«Алмаз»,

- ООО Саратовский электромеханический завод «РЭМО» в номинации «Лучшее предприятие Саратовской области по выпуску приборов различного назначения по итогам 2020 года». На сцену за сертификатом вышел директор предприятия Аркадий Волошин,

- ООО Завод «Газпроммаш» в номинации «Лучшее машиностроительное предприятие Саратовской области по производству газового оборудования по итогам 2020 года». Сертификат получил директор предприятия Владимир Кузьмин,

- Владимир Кузьмин, директор ООО Завод «Газпроммаш» в номинации «Лучший руководитель промышленного предприятия машиностроительной отрасли Саратовской области по итогам 2020 года ».

- ООО ЭТЗ «ГЭКСАР» в номинации «Лучшее промышленное предприятие Саратовской области по производству электротехнического оборудования и внедрению инновационных разработок в железнодорожном транспорте по итогам 2020 года». Награда была вручена главному бухгалтеру Наталии Бородиной,

- Приволжская дирекция по управлению терминально-складским комплексом структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом филиала ОАО «РЖД» в номинации «Лидер терминально-складских услуг Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат вручен начальнику дирекции Никите Тюрину,

- АО «Завод металлоконструкций» в номинации «Лучшее предприятие Саратовской области в машиностроительной отрасли». Награду вручили заместителю гендиректора Дмитрию Купрееву,

- ООО «Авангард» в номинации «Производство надежной сельскохозяйственной техники». На сцену вышел генеральный директор предприятия Михаил Тохиян,

- ООО Научно-производственное объединение «СУР» в номинации «Лучшее машиностроительное предприятие Саратовской области в сфере производства сельскохозяйственного оборудования». Сертификат получил гендиректор Сергей Святкин,

- ООО «Евродеталь» в номинации «Лидер года по производству и поставкам комплектующих для пресс-форм на экспорт в 2020 году». Сертификат был вручен исполнительному директору Александру Рыжову,

- ООО «Саратовские Биотехнологии» в номинации «Масштабный инвестиционный проект Саратовской области по итогам 2020 года». Награда была вручена гендиректору Николаю Сорочкину,

- ООО Транспортная компания «Властелин» в номинации «Лучшее автопредприятие Саратовской области по междугородним пассажирским перевозкам по итогам 2020 года». На сцен вышел заместитель директора Роман Пугачев,

- ТАУ Парк в номинации «Лучший семейный развлекательный комплекс Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получила директор по маркетингу Александра Хворост,

- ООО «Комбинат детского питания» в номинации «Лучшее предприятие по производству молочных продуктов и детского питания по итогам 2020 года». Награду вручили генеральному директору предприятия Михаилу Первакову.

Премию победителям в направлении «Муниципалитеты» вручала Светлана Бакал.

- Марксовский муниципальный район в номинации «Лучший муниципальный район Саратовской области по производству молочной продукции по итогам 2020 года». За наградой вышел глава района Дмитрий Романов,

- Ртищевский муниципальный район в номинации «Лучший муниципальный район Саратовской области по благоустройству по итогам 2020 года». Сертификат получила глава района Светлана Макогон,

- Саратовский муниципальный район в номинации «Лучший муниципальный район Саратовской области по социально-экономическому развитию по итогам 2020 года». Глава района Иван Бабошкин получил сертификат,

- Новоузенский муниципальный район в номинации «Лучший муниципальный район Саратовской области по реализации мероприятий по развитию малых форм хозяйствования по итогам 2020 года». На сцену за наградой вышел глава района Андрей Опалько,

- Лысогорский муниципальный район в номинации «Лучший муниципальный район Саратовской области по развитию внутреннего туризма и сохранение историко-культурного наследия по итогам 2020 года». Получила награду директор районного дворца культуры Елена Казаченко.

Награды в социальной сфере и здравоохранении вручил депутат Андрей Воробьев.

- ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в номинации «Лучшее учреждение социального обслуживания Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получил директор учреждения Сергей Сафошкин,

- Сергей Сафошкин, директор ГАУ СО «Энгельсский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в номинации «Лучший руководитель социального учреждения Саратовской области по итогам 2020 года»,

- ГАУ СО «Подлесновский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в номинации «Хранители традиций». Приглашена на сцену была директор учреждения Галина Воеводина,

- Усадьба для родителей «Времена года» в номинации «Лучшая частная организация в сфере социального обслуживания инвалидов и престарелых». На сцену вышла исполнительный директор Татьяна Баукова,

- Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в номинации «Лучшая частная клиника лазерной хирургии». За наградой вышел руководитель сети клиник Виктор Болтнев,

- ООО «32 Жемчужины» в номинации «Лучший центр дентальной имплантации Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат был вручен директору Татьяне Даниловой,

- ООО «Доктор Белозубов» в номинации «Лучшая семейная стоматологическая клиника по итогам 2020 года». Награду получил директор организации Сергей Христофоров,

- Владимир Печенников, в номинации «Лучший врач-физиотерапевт Саратовской области по итогам 2020 года».

Победителями в сфере сельского хозяйства и общественного питания стали:

- АО «Племзавод «Трудовой» в номинации «Лучший животноводческий комплекс Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получил генеральный директор комплекса Айдар Байзульдинов,

- НАО «Индустриальный» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификатом был награжден сертификатом награждается заместитель генерального директора Александр Полетаев,

- Любовь Галанина, директор ООО «Кольцовское» в номинации «Лучший руководитель-женщина сельхозпредприятия Саратовской области по итогам 2020 года»,

- АО «Ульяновский» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». Награду получила главный экономист предприятия Надежда Потехина,

- Генеральный директор АО «Ульяновский» Алексей Кондрашкин в номинации «Лучший руководитель сельхозпредприятия Саратовской области по итогам 2020 года»,

- ООО «Степное» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификатом наградили Елены Мартышову, главного экономиста,

- Петр Пампуха, генеральный директор ООО «Степное» в номинации «Лучший руководитель сельхозпредприятия Саратовской области по итогам 2020 года»,

- ООО «Родина» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получил директор предприятия Вячеслав Аистов,

- Вячеслав Аистов, директор ООО «Родина» в номинации «Лучший руководитель сельхозпредприятия Саратовской области по итогам 2020 года»,

- Фермерское хозяйство «Урожай» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». За сертификатом вышел глава хозяйства Владимир Колосов,

- Владимир Колосов, глава фермерского хозяйства «Урожай» в номинации «Лучший руководитель сельхозпредприятия Саратовской области по итогам 2020 года»,

- Индивидуальный предприниматель Валентина Анохина в номинации «Лучшее фермерское хозяйство Саратовской области по итогам 2020 года»,

- КФХ Ряснянский Юрий Алексеевич в номинации «Лучшее сельхозпредприятие по урожайности подсолнечника и озимой пшеницы по итогам 2020 года». Глава хозяйства Юрий Ряснянский получил сертификат,

- ООО «Октябрьское» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». На сцену пригласили генерального директора предприятия Сергея Комарова,

- КФХ «Агрос» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». Награду получил руководитель предприятия Сергей Санинский,

- ООО «Сергиевское» в номинации «Лучшее сельскохозяйственное предприятие Саратовской области по итогам 2020 года». За наградой вышел заместитель гендиректора Владислав Малюгин,

- ИП Чикобава в номинации «Лучшее садоводческое хозяйство Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получил Константин Чикобава,

- КФХ Спиваков Владимир Викторович в номинации «Высокая урожайность и качество зерновых». Сертификат получил Владимир Спиваков.

- КФХ Шишканов Денис Вячеславович в номинации «Динамично развивающееся сельхозпредприятие по итогам 2020 года». Награда была вручена самому предпринимателю,

- КФХ Данышев Михаил Утепович в номинации «Самое динамично развивающееся многопрофильное хозяйство по итогам 2020 года». Сертификат был вручен Михаилу Данышеву,

- СПОК «Гарант-Кредит» в номинации «Лучший потребительский кооператив Саратовской области по итогам 2020 года». Сертификат получила председатель кооператива Оксана Менишова,

- СПКК «Доверие» в номинации «Надежный кооператив». Сертификат получила председатель правления кооператива Татьяна Абдуллаева,

- КПК «Надежные сбережения» в номинации «Лучший кооператив региона». Награда была вручена председателю правления Денису Ускову,

- Сеть кондитерских «Малина» в номинации «Лучшее предприятие по производству кондитерских изделий по итогам 2020 года». На сцену вышел директор Денис Гордеев,

- ООО «Купецъ» в номинации «Лучший в сфере школьного питания по итогам 2020 года». На сцену приглашен директор Дмитрий Блинников,

В сфере образования и культуры победителями стали:

- Саратовская государственная юридическая академия в номинации «Лидер юридического образования Саратовской области — 2020 года». Награду вручили ректору Екатерине Ильговой,

- ГАПОУ «Энгельсский политехникум» в номинации «Лучшее образовательное учреждение Саратовской области в инновационной многопрофильной подготовке конкурентноспособных рабочих кадров». За наградой вышел директор Василий Лепехин,

- ГАПОУ «Вольский технологический колледж» в номинации «Лучший в воспитании морально-нравственных ценностей по итогам 2020 года». Сертификатом был награжден сертификатом награждается директор Светлана Медведева,

- МАОУ «Физико-технический лицей №1» в номинации «Самое результативное образовательное учреждение Саратовской области по итогам 2020 года». Для получения сертификата на сцену вышла директор Людмила Правдина,

- Частное образовательное учреждение ДПО «Саратовнедра» в номинации «Лучшее частное учебное учреждение дополнительного образования Саратовской области по итогам 2020 года». На сцену поднялась директор Светлана Щербакова,

- МАОУ «Лицей №37» Фрунзенского района Саратова в номинации «Передовое образовательное учреждение по итогам 2020 года». Награду получила директор Людмила Сафонова,

- Центр молодежного инновационного творчества «ЦентрИТ» в номинации «Лучший центр по инновационному техническому творчеству Саратовской области по итогам 2020 года». Награду получил директор Вячеслав Прокофьев,

- МБУДО Центр «Созвездие» Балашов в номинации «Лучшее учреждение дополнительного образования Саратовской области по итогам 2020 года». На сцену вышла директор Ольга Уварова,

- Центр развития интеллекта «Пифагорка» в номинации «Лучший центр развития ребёнка Саратовской области». Награда была вручена руководителю Елене Касаткиной,

- ООО «Школьная карта» в номинации «Главная социально ориентированная организация города». На сцену был приглашен технический директор Евгений Кудашкин,

- ООО ПРА «Эстетика» в номинации «Лучшая внебюджетная художественная галерея Саратовской области по итогам 2020 года». Награду получил генеральный директор Владимир Ракчеев,

- Владимир Ракчеев, генеральный директор ПРА «Эстетика» в номинации «Самый творческий бизнесмен»,

- Рекламное агентство «Буско» в номинации «Лучшее рекламное агентство Саратовской области». Награду получил директор Алексей Зайцев.

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