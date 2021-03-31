Многофункциональный центр «Норникеля» признан лучшим в России

Антон Лопацинский генеральный директор «Норникель — ОЦО». Фото: www.nornickel.ru

Организация предоставляет более 450 видов услуг для 58 предприятий группы компаний, включая бухгалтерские, а также развивает цифровую трансформацию организаций и промышленную автоматизация.

25 марта в Москве объявили победителей ежегодного конкурса «Лучший ОЦО России и СНГ 2020» портала CFO Russia и группы компаний «Просперити Медиа». В номинации «Лучший многофункциональный центр» экспертное жюри конкурса присудило победу Общему центру обслуживания «Норникеля», отметив высокий уровень развития компании. Среди претендентов на победу в данной номинации были многофункциональные центры крупнейших российских компаний разных отраслей экономики.

«Эта награда — признание результатов труда команды «Норникель — ОЦО» и подтверждение, что мы движемся в верном направлении. Мы ценим доверие корпоративного центра и предприятий «Норникеля» и считаем эту победу совместной, — пояснил генеральный директор «Норникель — ОЦО» Антон Лопацинский. - Наша деятельность построена на принципах непрерывного совершенствования и высокой эффективности. Приоритетами для нас были и остаются развитие команды и услуг для привнесения добавленной ценности группе «Норникель». Я благодарен за высокую оценку нашей деятельности. Впереди у нас амбициозные цели и задачи, надеюсь, что наши достижения еще не раз заинтересуют профессиональное сообщество».

Проект по созданию ОЦО «Норникеля» был запущен в 2015 году на базе существующей сервисной организации. Оказание услуг по транзакционным сервисам стартовало сразу на семи пилотных предприятиях. И уже через год «Норникель — ОЦО» был отмечен наградой «Лучший запуск ОЦО 2016 года» по версии CFO Russia.

Сегодня «Норникель — ОЦО» предоставляет более 450 видов услуг для 58 предприятий группы «Норникель». Набор услуг не только подчеркивает многофункциональность центра, но и показывает масштаб деятельности для группы. Сегодня в «Норникель — ОЦО» сосредоточены: транзакционные и экспертные функции, такие как бухгалтерский и налоговый учет, казначейство, операции с персоналом и электронная канцелярия; ИТ-команда, которая развивает инновационные проекты и поддерживая цифровую трансформацию группы «Норникель»; а также производственный инжиниринг и промышленная автоматизация, деятельность которых направлена на поддержку производства «Норникеля».

Обратим внимание, что центр круглосуточно обслуживает более 67 500 сотрудников предприятий «Норникеля» в 17 городах, разбросанных по семи регионам России.