Меняются правила сдачи практического экзамена в автошколах

Меняются правила сдачи экзаменов в автошколе Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 апреля 2021 года вступят в силу изменения в правила проведения экзаменов на право управления транспортными средствами.

«Комсомольская правда» в Саратове рассказывает читателям о новшествах. Исчерпывающие ответы дал Константин Дубовицкий – инспектор по особым поручениям ОКРЭД УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, майор полиции.

Сдавать экзамены в автошколах придется по новым правилам Фото: Алексей МАТВЕЕВ

Где сдавать?

С 1 апреля отменяется сдача практической части на закрытой площадке. Теперь кандидаты в водители будут демонстрировать свои навыки сразу в условиях городского движения.

- Кандидаты не смогут заучивать утвержденные маршруты. Теперь у экзаменатора будет перечень улиц, по которым он сможет в любой момент изменить направление движения, – пояснил Константин Дубовицкий.

Это позволит сдавать экзамен в условиях, максимально приближенных к реальным. По словам Константина Дубовицкого, таким образом образовательным организациям, автошколам придется стремиться к более качественному обучению.

При этом те, кто претендуют на право управления транспортными средствами категорий «А» и «М» (мотоциклы, квадроциклы и мопеды), по-прежнему будут сдавать практическую часть на автодромах.

Мотоциклисты продолжат сдавать экзамен на закрытой площадке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Послабления.

Есть и облегчение для начинающих автомобилистов. Из практической части экзамена убрали упражнение «Змейка».

Кто проверяет?

С 1 апреля экзаменатор обязательно будет находиться за дублирующими органами управления автомобилем. В случает аварийной ситуации он сможет вмешаться и прекратить экзамен.

Также с согласия кандидата в водители, в салоне может находиться наблюдатель об общественного совета при МВД, представитель автошколы или сотрудник полиции.

Весь процесс экзамена будет снят на видео – от момента, когда кандидат садится в салон, до выставления оценки.

Экзаменатор сможет перехватить управление во время движения Фото: Михаил ФРОЛОВ

Об оценках.

По новым правилам грубым нарушениям будет считаться движение с не пристегнутым ремнем безопасности, а также использование мобильного телефона во время поездки. За это ставится пять штрафных балов, и экзамен прекращается.

- Изменения направлены не на усложнение сдачи экзамена, а на проверку навыков в условиях, приближенных к реальности, – пояснил майор полиции.

Он пояснил, что тех, кто до 1 апреля успеют сдать практическую часть на закрытой площадке, перепроверять не будут. Кроме того, если кандидат не согласен с оценкой, он может обжаловать решение экзаменатора.

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