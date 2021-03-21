В Саратовском театре драмы состоялся «Венецианский карнавал»

Фото Армена Осипяна

20 марта Саратовский государственный академический театр драмы им. И.А. Слонова и областной театр оперетты (Энгельс) обменялись сценическими площадками. Зрители Энгельса увидели две саратовских постановки: сказку о дружбе и верности «Розовый бантик» (Ксения Степанычева) и загадочную историю «Сошедший с поезда» (Алексей Слаповский).

Фото Армена Осипяна

На саратовской сцене показали музыкальный детектив «РЭП.ка» по сюжету русско-народной сказки «Репка». История приобретает современные оттенки: дед исполняет рок, а мышка, соперничая с ним, зачитывает рэп. А вечером саратовскому зрителю представили музыкальную комедию дель арте «Венецианский карнавал» по пьесе Владислава Сташинского.

Фото Армена Осипяна

Премьера спектакля «Венецианский карнавал» на сцене Саратовского областного театра оперетты состоялась 18 марта. Автор либретто и режиссер-постановщик Владислав Сташинский предлагает зрителям спектакль в формате «сцена на сцене». В постановке «Венецианский карнавал» переплетаются сюжеты многих классических произведений и звучат известные оперные арии в современной обработке.

Фото Армена Осипяна

Главные герои спектакля Черный клоун (Владимир Бекетов), Арлекин (Иван Юров) и Пьеро (Максим Корниец) борются за сердце прекрасной Коломбины (Полина Вдовина). А покорить они ее стараются своим вокальным мастерством. Артисты постоянно взаимодействовали с залом. Зритель в этой постановке становится полноценным действующим лицом.

Фото Армена Осипяна

«Венецианский карнавал» также содержит захватывающие хореографические номера, интригующие драматические сцены. Красочные костюмы артистов сменяются на протяжении всей постановки. Новый спектакль Саратовского областного театра оперетты это увлекательная история, которая понравится зрителям любого возраста.

Во время поклона на сцену вышел автор пьесы и режиссер-постановщик спектакля Владислав Сташинский и поблагодарил солистов. Постановка была тепло принята саратовской публикой.

Фото Армена Осипяна

Режиссер спектакля — Владимир Бекетов, музыкальный руководитель — Валерий Брятко, балетмейстер-постановщик — Евгения Нурсейтова, концертмейстер — Ирина Уварова.

Обменные гастроли были проведены в целях ознакомления зрителей двух городов области с репертуарными спектаклями театров.

Следующий показ спектакля «Венецианский карнавал» на сцене Саратовского областного театра оперетты состоится 25 марта.

Фото Армена Осипяна

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.