Сэкономили на нотариусе: В Энгельсе родственники повезли лежачую пенсионерку в банк на носилках

Родственники лежачей пенсионерки из Энгельса принесли ее на носилках в банк

Родственники больной женщины в Энгельсе Саратовской области понесли ее в банк за подтверждением личности из-за нежелания тратиться на нотариуса.

Жители Энгельса столкнулись с произволом в отделении «Почта банка». Так они считают, записав соответствующее видео.

Дело в том, что 74-летней пенсионерке из этого города судебные приставы заблокировали банковскую карточку, куда приходит ее пенсия, из-за долгов ее погибшего сына.

Пенсионерка недавно сломала шейку бедра и лежит на лечении дома, вставать и ходить ей нельзя.

Чтобы разблокировать карту и получить пенсию, ей было необходимо подтвердить свою личность. Однако возможности сделать это не было, поскольку сотрудники банка отказались для этого приезжать к ней домой.

Об этом сообщили родственники женщины.

По словам ее зятя, в результате центр социального обслуживания Энгельсского района выделил для пенсионерки транспорт, это бесплатная для пенсионерки услуга. Женщину доставили к офису «Почта банка» на площади Ленина около Торгового центра «Лазурный». Однако кнопка для вызова инвалидов не работала. Родственники занесли ее на носилках и не забыли запечатлеть весь процесс на камеру. За это в адрес банка прозвучали обвинения в скотском отношении и сравнении с фашистами.

Прием внутри тоже нельзя было назвать радушным. Сотрудники учреждения начали возмущаться съемке и повышать голос на вполне резонное возмущение ситуацией. Пенсионерку сфотографировали, удостоверили личность и дали необходимую для судебных приставов распечатку операций по карте, после чего родственники отвезли лежащую на носилках женщину домой.

В банке ситуацию «КП-Саратов» объяснили совсем по-другому.

Руководитель дирекции по связям с общественностью «Почта банка» Ольга Очеретина сообщила, что несколько дней назад к ним обратилась женщина, которая представилась дочерью пенсионерки и запросила информацию о средствах на ее счете. Нотариальной доверенности, чтобы представлять его интересы, у гражданки не было. В банке при таких условиях выдавать что-либо отказались. По законодательству ответ на такой запрос возможен только самому клиенту после подтверждения личности. Такие правила введены для предотвращения мошенничеств, которые в последние пару лет стали особо массовыми именно в отношении пенсионеров.

По словам представителя банка, их сотрудница предложила дочери пенсионерки несколько вариантов решения: оформить на дому нотариально заверенную доверенность или установить пенсионерке на телефон мобильное приложение для получения информации по счету и необходимой для судебных приставов выписки.

Ольга Очеретина подчеркнула, что сейчас действительно юридической возможности подтвердить личность клиента на дому у сотрудников банка нет, но это может сделать нотариус. Но почему-то родственники пожилой женщины решили не прислушаться к сотруднице банка, не попробовать заказать документ через приложение, не заплатить нотариусу, а принести лежачую пенсионерку к ним, подвергнув ее жизнь и здоровье опасности.

- Для нас пожилые люди очень важные клиенты и представить раньше, что такое вообще может случиться, очень трудно. Я представляю на месте этой бабушки свою маму и мне становится не по себе. В первую очередь всегда хочется сделать так, чтобы им было спокойно, чтобы мы, молодые, делали для этого как можно больше. Во избежание повторения подобных ситуаций мы повесим на сайт информацию, как можно решить вопросы со счетами больных родственников, готовы помогать повсеместно их близким, чтобы такого никогда не происходило и никогда не страдали наши бабушки и дедушки, — сообщила Ольга Очертина.

По-видимому, родственникам женщины не захотелось потратить несколько тысяч на нотариуса и они решили поступить по-своему: дешево и сердито.

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