В Саратове женщина подкинула коробку с шестью щенками к храму

Коробку с щенками принесли к храму в Саратове. Фото из Instagram игумена Нектария (Морозова)

В Саратове к храму Святых апостолов Петра и Павла на 3-й Дачной подкинули коробку с щенками.

Об этом на своей странице в Instagram сообщил игумен Нектарий (Морозов).

По его словам, щенков принесли 15 марта, в первый день Великого поста. Неизвестный человек поставил коробку, внутри которой было шесть щенков, и ушел.

Щенков принесли к храму Святых апостолов Петра и Павла Фото: Екатерина Семенова

- Теперь у нас несколько забот: стеречь их, чтобы они не расползлись и не замерзли, подобрать подходящий рацион питания и как можно скорее пристроить, — написал игумен.

После этого через соцсети начались поиски добрых рук. Потому что всех кутят оставить при храме невозможно, их слишком много.

- За тех, кто решится приютить кого-то из этих малышей, обещаем молиться. И будем очень-очень благодарны. Они на самом деле замечательные, — заявил Нектарий (Морозов).

Теперь для малышей ищут новый дом. Фото из Instagram игумена Нектария (Морозова)

Выяснилось, что собаки — метисы хаски.

- Скорее всего, нагуляны породистой собакой с неизвестным кобелем. Пять девочек и один мальчик, окрасы разные. Едят самостоятельно, могут жить как в квартире, так и на приусадебном участке. Щенкам примерно шесть недель. Вырастут красавцами — настоящие волки! — сообщается на страничке Петропавловского храма.

Щенки - метисы хаски. Фото из Instagram игумена Нектария (Морозова)

Вскоре появилось видео, как неизвестная женщина принесла коробку к храму, поставила ее и замешкалась. Увидев прохожую, она перекрестилась и словно бы в растерянности закрутилась на месте.

- Можно обратить внимание на то, что «дарительница», судя по всему, женщина верующая: оставив коробку с малышами на скамейке, она благоговейно крестится на храм. А затем с непонятной пока для нас целью отправляется на ту часть его территории, которая является, по сути, строительной площадкой. Возможно, она искренне убеждена в том, что сделала хорошее дело. Но у меня однозначной уверенности в этом нет. Я очень рад, что у нас есть возможность позаботиться об этих вызывающих чувство искреннего умиления ребятах, однако вместе с тем понимаю, что взять на себя этот труд могла и та раба Божия, которая переложила его на плечи наших сотрудников. За что они, безусловно, весьма ей благодарны... — написал игумен Нектарий (Морозов).

Известно, что на сегодня удалось пристроить уже нескольких щенков. Посты получили многочисленный отклик у прихожан храма и подписчиков игумена.

UPD

Игумен Нектарий (Морозов) рассказал, что щенкам нашли новых хозяев.

- Сегодня уже забирают последнего, — отметил он.

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