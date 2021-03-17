Прием заявлений на обучение в школы Саратова начнется с 1 апреля

Совсем немного времени осталось до начала приема заявлений в школы. Он открывается с 1 апреля и продлится до 30 июня 2021 года.

Расскажем, как жителям Саратовской области записать ребенка в первый класс в 2021 году.

В этом году внесены изменения в порядок приема детей в школы. Соответствующий приказ издан министерством просвещения России. Имеются важные нововведения. О них рассказала замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева.

- Так, в приказе указано, что право преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего образования получили дети, проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства, в те школы, в которых обучаются их братья, сестры. Прием заявлений на обучение в первый класс для детей, проживающих на закрепленной территории, а также имеющих право на внеочередной, первоочередной и преимущественный прием, начинается 1 апреля и завершается 30 июня. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в первый класс начинается 6 июля до момента заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября, – отметила она.

Разберем по пунктам.

С какого возраста надо записывать ребенка в школу?

Первоклассником можно стать уже с 6,5 лет, если нет медицинских ограничений. Но не старше восьми лет. Если есть необходимость обучения в начальной школе в более раннем или позднем возрасте, то требуется письменное заявление от родителей, а учредитель образовательного учреждения должен дать согласие.

Дети с ограниченными возможностями здоровья будут приняты на обучение по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей, если психолого-медико-педагогическая комиссия дала соответствующие рекомендации.

В какой школе ребенок будет учиться?

Не позднее 15 марта муниципалитеты должны издать документы, которые закрепляют конкретные образовательные учреждения за микрорайонами. Каждая школа публикует его на сайте в течение 10 календарных дней.

Родители имеют право подать заявление на обучение ребенка в любую школу. Но есть ряд условий. Преимущество отдается детям, которые проживают на закрепленной территории, а также если в школе уже учатся их братья или сестры.

Такие заявления подаются с 1 апреля. Приказ о зачислении должен быть опубликован не позднее 3 июля.

После этого родители детей, проживающих в других районах, могут также подать заявление на прием в школу. Сделать это можно с 6 июля и до 5 сентября.

Кстати, родителям следует уточнить, не попадают ли их дети в льготную категорию. Например, дети военнослужащих; сотрудников полиции; органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками полиции; Росгвардии; УФСИН. Тогда их примут в школу без очереди.

Можно выбрать для ребенка любую школу, но заявления подаются в установленном порядке Фото: Екатерина Семенова

Как подать заявление на прием в школу?

Можно принести документы лично в нужное учебное заведение или отправить письмом – как заказным с уведомлением, так и по электронной почте. Кроме того, его можно подать через официальный сайт школы или портал Госуслуг.

Будет необходимо представить:

- удостоверение личности родителя (законного представителя) (обычно паспорт);

- свидетельство о рождении ребенка;

- справка о прописке ребенка;

- заявление о приеме в первый класс (образцы обычно размещаются на сайте школы).

В ряде случаев потребуются дополнительные документы. Такие как справка о здоровье ребенка (если с этим были проблемы), свидетельство об опекунстве, справка с места работы родителей (при наличии льготы).

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