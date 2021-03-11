В Саратовской области больше тысячи казаков: чем они занимаются в 2021 году

В пресс-центре «КП-Саратов» прошла пресс-конференция Фото: Александр Уриевский

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» прошла конференция на тему стратегии развития российского казачества в Саратовской области.

Первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Дмитрий Конусов заявил, что встрече в пресс-центре «Комсомолки» способствовало создание стратегии государственной политики РФ в отношении казачества на 2021–2030 годы. Ее принял президент России Владимир Путин.

Конусов отметил, что в прошлом году впервые в Саратовской области прошла межрегиональная научно-практическая онлайн-конференция на ту же тему.

- После нее был издан красочный альманах. В области 21 казачье общество в 18 районах и Саратове, — отметил замминистра.

Общества поддерживают грантами. Например, в 2020 году благодаря им получили поддержку два проекта казачьей направленности: фестиваль в Балашове и проект на базе школы №43, которая является основным базовым образовательным учреждением с казачьим компонентом.

- На территории области проживают 1 250 официально зарегистрированных казаков, которые готовы нести службу. Около 2,5 тыс. детей учатся в казачьих классах, военно-спортивных и патриотических. Не только в Саратове, но и в Алгае, Перелюбском, Озинском, Красноармейском районах, — сообщил атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов.

Атаман Андрей Фетисов рассказал, что в Саратовской области есть 1 250 казаков Фото: Александр Уриевский

По его словам, областные казаки сегодня охраняют правопорядок, 80 человек несут службу на границах, более 200 участвуют в ликвидации ЧС, например, тушат лесные пожары летом или же весной помогают во время паводка МЧС.

- Основным направлением все-таки является допризывная работа, военно-патриотическая, подготовка молодежи к службе в вооруженных силах. Здесь нам нужна помощь, и ее мы получаем. Хоть и существует ряд проблем, к примеру, в федеральном законе нет такого понятия, как казачья служба. Одна из самых больших проблем — недостаток финансирования, нехватка целевых программ, — отметил атаман.

Старший инспектор отдела по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления МВД России по Саратовской области Людмила Курбакова рассказала, что казаки каждый день патрулируют улицы с полицейскими, инспекторами ПДН, помогают в поимке наркоторговцев. Также они помогают во время массовых мероприятий, церковных ходов, праздничных шествий в государственные праздники, в День Победы.

- Казачий патруль не просто инициативная группа, которая выходит на охрану общественного порядка, а настоящие профессионалы своего дела, — сказала Курбакова и поблагодарила их за вклад в работу с несовершеннолетними.

Людмила Курбакова поблагодарила казаков за вклад в работу с несовершеннолетними Фото: Александр Уриевский

Но не только правоохранителям помогают казачьи общества. Их представители участвуют в пожарных учениях, занимаются добровольной пожарной охраны.

- Около 200 представителей в более чем десяти районах области участвуют в добровольной пожарной охране. Они помогли потушить примерно 20 пожаров, в том числе два крупных лесных, — поделился информацией на пресс-конференции замначальника управления — начальник отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений ГУ МЧС России по Саратовской области Алексей Евдокимов.

В 2021 году планируется по Саратовскому району получить грантовую поддержку для казаков в части пожарной охраны.

Замминистра образования Саратовской области Ирина Чинаева рассказала, что сейчас в регионе в 20 школах есть классы с казачьим компонентом, из них в двух есть казачьи кадетские корпуса. В подобных классах учатся 2,4 тыс. детей, в том числе 438 кадетов. Также есть один детсад с казачьей группой — «Золотой ключик» в Балашове.

- К культурно-историческим традициям казачества можно отнести верность народу. Обладая высоким патриотизмом во все времена казачество стояло на страже мира и спокойствия России. В одном из выступлений президент Владимир Путин отметил, что казачье общество воспитывает детей в духе патриотизма и гражданской ответственности, а значит — не мыслит себя без возможности честно, верой и правдой служить Отечеству. Поэтому не только древняя, но и новая история России немыслима без казачества, — подчеркнула Чинаева.

По ее словам, родители доверяют этой системе.

- В период с 2012 года занятия с детьми дали результаты. Можно отметить, что у ребят формируются духовно-нравственные ценности, в семьях складываются уважительные отношения с родителями, — рассказала замминистра Ирина Чинаева.

Кроме того, в школьных музеях области создаются тематические композиции, а 16 фольклорных коллективов возрождают певческие традиции. В лагерях также проводятся казачьи смены.

Чинаева отметила, что родители доверяют системе казачьего воспитания Фото: Александр Уриевский

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