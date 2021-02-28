Март принесет саратовцам немало погодных сюрпризов Фото: Екатерина Семенова

Что обещает март 2021 года саратовцам? С таким вопросом накануне весны «Комсомолка» обратилась к специалистам областного Гидрометцентра.

- Нас ожидает март со всеми его прелестями — резкими и частыми сменами погоды. В первые дни могут выпадать обильные осадки в виде снега и снега с дождем. В целом погода будет разнообразная и не сказать, что особенно приятная, — поделилась прогнозом заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Будет идти как снег, так и дождь Фото: Екатерина Семенова

После оттепели последних дней февраля, которая привела к резкому таянию снега, вновь началось похолодание. Завтра, 1 марта, в Саратовской области будет еще морознее — до -15... -20 градусов в северных районах области.

Однако холод вернулся ненадолго. Например, уже послезавтра, во вторник, 2 марта, вновь начнет теплеть и столбик термометра поднимется до нуля градусов.

После морозов начнется оттепель, а потом снова холода Фото: Екатерина Семенова

В последующие дни нас также ожидает чередование тепла и холода. Такую чехарду Светлана Цветайло объяснила прихотью циклонов. Они зарождаются над Атлантическим океаном и один за другим идут к нам через Скандинавию. Причем некоторые проходят через северные районы, охлаждаясь, а другие — напитываются теплым воздухом юга.

- У них сложная схема движения, но циклоны идут быстро и плотным слоем, поэтому изменения погоды будут частыми и резкими, — рассказала метеоролог.

Обычно между сменами погоды проходит 3–5 дней. В этом же марте изменения будут происходить каждые день или два.

Погода будет меняться часто - каждые день-два Фото: Екатерина Семенова

ВАЖНО

Смена погоды влечет за собой не только рост или понижение температуры, что, конечно, само по себе приносит некоторые неудобства для жителей. Но это еще характеризуется скачками атмосферного давления, которые могут сказаться на самочувствии метеозависимых людей. «Комсомольская правда» призывает читателей внимательно следить за своим здоровьем.

- Циклоны насыщены влагой и несут с собой погоду пасмурную с туманами и сыростью, а также порывистым ветром. От этого погода будет промозглая и не совсем комфортная. Гражданам следует учитывать такие капризы природы при выборе одежды, — посоветовала Светлана Цветайло.