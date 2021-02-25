Оттепель в Саратове: рассказываем, как будет меняться погода в последние дни зимы 2021 года

Саратов накроет оттепелью, а потом опять нагрянут морозы Фото: Екатерина Семенова

В Гидрометцентре рассказали, как будет развиваться оттепель, которая в ближайшие часы наступит в Саратовской области.

- Уже завтра жители Саратовской области в полной мере ощутят повышение температуры. Погода будет влажная и неуютная, — рассказала «КП-Саратов» заместитель руководителя областного Гидрометцентра Светлана Цветайло.

Возможно падение сосулек. Саратовцам следует быть осторожнее Фото: Екатерина Семенова

По ее словам, теплый атмосферный фронт медленно движется с запада на восток. Поэтому оттепель продлится вплоть до воскресенья.

В Саратове будет сыро и неуютно Фото: Екатерина Семенова

Температура будет повышаться так:

- в начале ночи на пятницу в Левобережье будет -13…-19 градусов, в Правобережье -8…-12 градусов, в Саратове -10…-12 градусов;

- к утру 26 февраля в Левобережье будет -9…-14 градусов, в Правобережье -1…-6 градусов, в Саратове -4…-6 градусов;

- днем в пятницу, 26 февраля, восточные районы ожидает температура -5…-10 градусов, на правом берегу и около Волги потеплеет до +2…-4 градусов;

- в субботу оттепель сохранится, в середине дня практически во всех районах будет +2…-3 градуса.

Днем температура поднимется выше нуля Фото: Екатерина Семенова

А вот к вечеру субботы вновь начнется похолодание. И оно будет развиваться так:

- в ночь на воскресенье и в последний день зимы столбик термометра покажет -9…-14 градусов;

- 1 марта ожидается выраженный мороз до -15…-20 градусов на севере области.

После оттепели вновь наступят морозы Фото: Екатерина Семенова

Такие скачки температуры практически все время будут сопровождаться осадками. Начнет попеременно идти морось, снег, в том числе мокрый. Дороги, провода, ветви деревьев обледенеют, накатанный снежный покров превратится в корку льда. Все это усугубится низкой облачностью и сильным туманом.

Высокая влажность приведет к туманам Фото: Екатерина Семенова

Особенно внимательными следует быть автомобилистам, которые задумали поездку в сторону Волгограда. Сильные туманы накроют и Базарно-Карабулакский, Петровский, Вольский районы.

- Во время оттепели снежные наносы на крышах напитаются влагой, отяжелеют и могут сползать. Ожидается интенсивное образование сосулек и их обрыв. Хочется попросить сотрудников коммунальных служб, чтобы они воспользовались таянием льда и как следует очистили пешеходные дорожки и тротуары рядом с остановками, иначе потом все опять заморозит, — предупредила Светлана Цветайло.

Коммунальщикам следует воспользоваться теплом и расчистить тротуары Фото: Екатерина Семенова

Ветер будет дуть с порывами. Особенно заметно это будет в субботу и воскресенье, когда его скорость достигнет 15–18 м/с.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.