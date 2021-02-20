В саратовском ТЮЗе состоялась премьера «Отцов и детей» с отсылкой на фильм «Чужой»

Фото Армена Осипяна

19 и 20 февраля на Большой сцене Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселева состоялась премьера спектакля «Отцы и дети» по классическому роману Ивана Сергеевича Тургенева. Репетиции спектакля были завершены в сентябре 2020 года, но тогда в Саратовской области действовали ограничения на показ спектаклей из-за пандемии. В основу постановки взята инсценировка «Отцов и детей» Тургенева, написанная театральным режиссером Адольфом Шапиро, другом и соратником Юрия Киселева.

Фото Армена Осипяна

Роман в свое время стал самым обсуждаемым художественным произведением. На первый план автор вывел нового героя – нигилиста, отрицающего все идеалы и ценности. Евгений Базаров становится ролевой моделью для нового поколения революционеров и антигероем консерваторов. Слово «нигилист» прочно вошло в лексикон тургеневской эпохи. Молодое поколение всегда имеет отличительные взгляды и идеи, поэтому конфликт «отцов и детей» актуален и сегодня. Спектакль идет на сцене МХАТ им. М. Горького, Театра Маяковского и других ведущих российских театров.

Фото Армена Осипяна

На сцене Саратовского ТЮЗа «Отцов и детей» поставил режиссер из Санкт-Петербурга Владимир Золотарь (выпускник Санкт-Петербургской Государственной Академии Театральных Искусств, курс Геннадия Тростянецкого). За его плечами руководство несколькими крупными театрами по всей России и десятки постановок в разных регионах России. С актерами театра юного зрителя работает впервые. Также к режиссеру присоединились художник-постановщик Наталья Зубович (Санкт-Петербург) и художник по свету Александр Рязанцев (Санкт-Петербург).

Фото Армена Осипяна

«Питерская» постановочная группа предложила для нового прочтения романа необычное оформление. Действие спектакля происходит в условном пространстве, что подчеркивает, конечно, вневременное содержание первоисточника. Например, на сцене расположены предметы современного быта: холодильник, стиральная машина, телевизор и другие. А костюмы лишь намекают об ушедшей исторической эпохе.

Фото Армена Осипяна

Главным двигателем действия является Евгений Базаров в исполнении Руслана Дивлятшина. Режиссер концентрирует внимание зрителей на концептуальные идеи Базарова. Аркадий Кирсанов (Алексей Анисимов) поддается обаянию этой свободолюбивой личности. Евгений произносит: «В теперешнее время полезнее всего отрицание». Довольный Аркадий подтверждает идею своего товарища. Однако экспрессия высокого пафоса в философских спорах с Павлом Кирсановым (Алексей Ротачков) сменяется лирическими интонациями в сценах Базарова и Одинцовой (Марина Климова). Актрисе удалось с точность изобразить единственную героиню, которая поняла Евгения. Отдельно нужно отметить исполнение Алексея Анисимова: молодой артист уверенно держался на сцене и точно изобразил сущность Аркадия Базарова, непростого героя отечественной прозы второй половины 19 века.

На афише спектакля изображен герой научно-фантастического фильма «Чужой». В одной из сцен спектакля Базаров имитирует это существо.

Фото Армена Осипяна

Создатели спектакля «Отцы и дети» с трепетом отнеслись к классическому роману, а необычный для тургеневской поэтики антураж не разрушает восприятие первоисточника. Постановка наполнена сценами пронзительного и трогательного звучания, а также соответствующей концептуальной идеи режиссера музыкальным оформлением. Квинтэссенция романа в центре внимания спектакля – философский спор о жизненных ценностях сменяющихся друг друга поколений.

Фото Армена Осипяна

Философия Базарова сталкивается с действительностью и приводит к трагическому финалу.

В спектакле задействованы: Алексей Анисимов, Руслан Дивлятшин, Владимир Егоров, Алексей Карабанов, Марина Климова (Селиванова), Марина Полозова, Ирина Протасова, Михаил Селиванов, Анна Соседова, Алексей Ротачков, заслуженный артист РФ Александр Федоров, Надежда Червонная.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся 14 и 26 марта.

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