В Саратовской области сегодня, 17 февраля, из-за морозов на учебу не пошли почти 200 тысяч школьников.По информации регионального Минобраза, занятия в связи с холодами отменены в 38 муниципальных образованиях:- 2–4 классы не вышли на учебу в одной школе Перелюбского района.- 2–6 классы не учатся в 149 школах семи районов: Балашовского, Дергачевского, Ершовского, Краснокутского, Озинского, Перелюбского, Романовского. Дома остались 10 865 учеников.- 2–7 классы из-за морозов не пошли в школу в одной школе Перелюбского района.- 2–9 классы остались дома в десяти школах Татищевского и Хвалынского районов — 378 ребят.- 2–11 классы 648 школ 31 муниципального образования (Аркадакский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балаковский, Балтайский, Вольский, Воскресенский, Духовницкий, Екатериновский, Ивантеевский, Калининский, Краснопартизанский, Красноармейский, Лысогорский, Новобурасский, Перелюбский, Петровский, Пугачевский, Романовский, Ртищевский, Самойловский, Саратовский, Советский, Татищевский, Турковский, Федоровский, Энгельсский, ЗАТО Светлый, ЗАТО Шиханы, поселок Михайловский, город Саратов) также не учатся из-за морозов. Дома остались более 183 тысяч школьников.На «дистанционке» учатся свыше 194 тыс. ребят.Морозы нипочем школам Александрово-Гайского, Новоузенского, Питерского, Ровенского районов. Там ребят ждут за парты.Полностью не учатся школы Марксовского района, но там причиной стали не холода, а каникулы, которые продлятся по 23 февраля.Кроме того, по всей области каникулы у первоклассников, а это почти 27 тыс. детей. Они продлятся по 21 февраля.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.