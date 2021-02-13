В саратовском театре драмы начала работу творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО»

Саратовцам показали пьесу «Мы живем в чудесное время, Оля!». Фото Армена Осипяна

12 февраля на малой сцене Саратовского академического театра драмы им. И.А. Слонова начала работу творческая лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО». В первый день зрителям представили театральный эскиз по пьесе Юлии Вороновой (Москва) «Мы живем в чудесное время, Оля!».

Вечер начался со вступительного слова заведующей литературно-драматургической частью Ольги Харитоновой. Она поприветствовала гостей, а также рассказала, как будут проходить предстоящие показы. Лаборатория «ВИДИМОНЕВИДИМО» предполагает просмотр, а затем обсуждение театральных эскизов. После показа гости делятся своими впечатлениями, а также получают возможность задать вопрос режиссеру, драматургу или актеру, задействованному в работе. К сожалению, пандемия не позволила провести лабораторию в июле, поэтому сейчас театру особенно важна возможность показать и обсудить репертуарные предложения театра.

Театральные эскизы лаборатории «ВИДИМОНЕВИДИМО» за несколько дней готовят приглашенные режиссеры и актеры труппы. Вскоре представленный эскиз может стать полноценным репертуарным спектаклем.

Фото Армена Осипяна

Пьесу современного московского драматурга «Мы живем в чудесное время, Оля!» представил молодой режиссер Алексей Размахов, выпускник Российского института театрального искусства – ГИТИС, режиссерский факультет, курс Д. Крымова и Е. Каменьковича. Алексей Размахов уже знаком с драматургией Юлии Вороновой. В октябре 2020 года на сцене театра «Центр драматургии и режиссуры» он поставил ее пьесу «Дневник Алены Чижук. А еще почта, ЖЖ и фейсбук». Стоит отметить, что эта пьеса с успехом идет и на сцене Саратовского театра драмы. Репертуарный спектакль также появился из театрального эскиза, представленного на лаборатории. Автор пьесы «Мы живем в чудесное время, Оля!», драматург и сценарист Юлия Воронова присутствовала в зале, ее зрители поприветствовали отдельными аплодисментами в начале вечера.

Пьеса «Мы живем в чудесное время, Оля!» вошла в лонг-лист драматургической программы «Первая читка». Режиссер Алексей Размахов и актеры театра не успели подготовить все сцены, поэтому зрители увидели неполный вариант.

Оля (Екатерина Ледяева) и ее муж Саша (Александр Фильянов) купили квартиру в ипотеку. И, кажется, их семейная жизнь складывается вполне удачно. Однако есть одно но. В этой квартире двадцать лет назад убили человека. А его призрак Женя (Олег Морозов) теперь живет здесь. И видит его только Оля. Это все из-за препарата, который она начала принимать по рекомендации подруги Полины (Александра Коваленко). Теперь в молодой семье начались недопонимания. Оля проводит много времени с призраком. Они ведут искренние диалоги. Каждая встреча все больше сближает главных героев пьесы.

Эти недопонимания связаны с тем, что Оля променяла здоровый образ жизни на алкоголь. Девушка окунается в череду детских травм, которые ей когда-то пришлось пережить. Муж своими речами становится противен Оле.

Фото Армена Осипяна

Она искренне скучает по прошлому. Однако все вокруг утверждают «Мы живем в чудесное время, Оля!». И это время для любви! Но препарата осталось совсем немного. Еще и Саша узнает обо всем. Трогательный финал эскиза полон лиричного звучания. Теперь заинтересованные зрители должны сами обратиться к первоисточнику, чтобы полностью разобраться в истории. Приглашенные гости справедливо назвали показанную работу достойным и полноценным театральным эскизом.

Юлия Воронова и Алексей Размахов в конце вечера поблагодарили театр, актеров и, конечно, зрителей.

В эскизе «Мы живем в чудесное время, Оля!» заняты артисты театра: Александр Фильянов, Екатерина Ледяева, Александра Коваленко, Олег Морозов и Илья Ульянчев.

Фото Армена Осипяна

Следующие показы состоятся:

- 16 февраля – «Сосед» Павел Пряжко;

- 5 марта – «Камень глупости» Константин Стешик;

- 11 марта – «Варка арбузного меда» Игорь Игнатов.

Всех желающих зрителей театр приглашает в день показов на прямые трансляции в Instagram в 18:30.

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