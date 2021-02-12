В настоящее время на заводе юридически отсутствует единый исполнительный орган – конкурсный управляющий. Он был отстранен судом за грубейшие нарушения, связанные в том числе с неуплатой налогов. Кроме того, существовала опасность вывода и порчи имущества.В начале февраля новые владельцы в лице ГК «Регион» смогли обеспечить сохранность имущества предприятия – организовали охрану периметра завода.Все это сделано в соответствии с судебными решениями: охрану заводского имущества от растаскивания прежними «эффективными собственниками», при которых завод дошел до банкротства, удалось организовать путем возбуждения исполнительного производства службой судебных приставов.Тем самым была предоставлена возможность новым законным владельцам обеспечить охрану всего заводского комплекса. Вопреки заявлениям некоторых местных СМИ и спонсируемых их владельцами телеграм-каналов, «захват завода» оказался его спасением от расхищения. Новый собственник, глава «ГК Регион» Александр Меньших уже заявил, что намерен начать его инвентаризацию, чтобы после назначения арбитражного управляющего в кратчайшие сроки возобновить производственную деятельность.- Мы заинтересованы побыстрее решить все юридические вопросы и приступить к нормальной работе. Ждем подписания акта приема-передачи имущественного комплекса завода, и тогда сможем платить зарплату и налоги, - сказал Александр Меньших.В этом случае прогнозно в течение недели с момента передачи завода, производство снова начнет наращивать обороты. Такая позиция уже доведена до трудового коллектива завода и встретила его поддержку.Попытки обвинить нового владельца и инвестора в бедах предприятия – яркий пример желания переложить проблемы «с больной головы на здоровую». Саратовское АО «АП РМК» уже давно находилось в процедуре банкротства, там было назначено конкурсное производство. Привлеченные прежним руководством и собственниками «инвесторы» производство продолжали, но только прибыль заводу не доставалась, зато различные долги продолжали расти, в том числе по налогам, делая все более проблематичным выплату многомиллионной задолженности по заработной плате работникам. Это добавило заводу проблем с налоговой службой и прокуратурой. Как обычно, в такой ситуации власти, включая правительство региона, депутатов областной и Государственной думы, которые не могли напрямую вмешиваться в деятельность частного бизнеса, ставили задачу выхода из банкротства. Для этого велись переговоры с крупными холдингами, компаниями, в том числе работающими в Саратовской области, которые могли бы выкупить РМК единым лотом и сохранить завод.Депутат Госдумы Николай Панков, в частности, призвал региональные власти, областной минпром быть активнее в вопросе сохранения завода и коллектива РМК. Парламентарий подчеркнул, что, какой бы сложной ни была ситуация, на предприятии нельзя останавливать производство.Самарская группа компаний «Регион» фактически приобрела завод по рыночной цене, уплатив за него более 400 млн руб. Эти деньги могут разом покрыть задолженность по заработной плате, удовлетворить требования ФНС о налогах в бюджет.Но, как мы помним, конкурсного управляющего пока нет. Новые собственники делают все, чтобы он скорее появился и деньги пошли по назначению. А после официального подписания акта передачи имущества у инвестора появится возможность начать загружать завод заказами, которые уже ожидают это уникальное для региона и всей страны предприятие.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.