Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин прибыл в Саратов с рабочим визитом. Первой точкой его маршрута стал строящийся дом ЖК «Победа».Проблема объекта в том, что город передал его сразу трем собственникам, которые постоянно находятся в процедуре банкротства. Причем, как сообщил депутат Госдумы Николай Панков, руководство одной из фирм уехало за границу.Вячеслав Володин жестко раскритиковал представителей властей города и области, потребовав немедленно направить обращения в правоохранительные органы.- Как умудрились отдать трем собственникам? Михаил Александрович, что вы головой качаете, зачем это было сделано? Кто это принял? — потребовал он ответа у главы Саратова Михаила Исаева.Тот заявил, что одно из разрешений подписал Антон Корнеев — бывший глава комитета по градостроительству и архитектуре, который был уволен накануне визита Володина, 10 февраля.- Ищите тех чиновников, которые подписывали, и пускай дают показания. Вы сами создаете проблемы. Михаил Александрович, разве это дело? Мы тут ходим за вами хвосты подбираем. Возьмите, увольте тех, кто имеет отношение к этим фактам, — потребовал жестких мер Вячеслав Володин.Он возмутился, что до сих пор не было подано обращение в правоохранительные органы.- Вы задумайтесь, здесь жульнические схемы, вас обманули, далее вас начинают шантажировать. Вот три года вы обращение готовите, как раз срок ваших полномочий. Чтобы сегодня же были в прокуратуре все обращения от мэра города, с фактами. Пусть всех объявляют в розыск. И так надо по каждому объекту поступать, а у вас рука руку моет. Сперва разрешения выдаете, проблему создаете, а потом смотрите, — сказал Вячеслав Володин.Губернатору Саратовской области Валерию Радаеву он поручил взять ситуацию на жесткий контроль.- Берите на контроль. А то они создают проблему, а потом в сторонку отходят. Бесстыдники самые настоящие, — заявил Вячеслав Володин.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.