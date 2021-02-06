Житель Саратовской области жестоко убил малыша 60 ударами по телу

Остаток своих дней парень проведет в колонии особого режима Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вчера, 5 февраля 2021 года, в Саратове осудили 23-летнего жителя Балашова. Он убил ребенка своей 20-летней сожительницы, а саму ее истязал.

- Преступная деятельность Максима Грезнева началась еще в 2017 году. Тогда он совершил грабеж с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья, — сообщает начало криминальной биографии парня пресс-служба Саратовского областного суда.

Преступника приговорили к трем годам лишения свободы, а в январе 2020 года он вышел на свободу и начал жить с девушкой и ее полуторагодовалым сыном в квартире на улице Шоссейная. Его возвращение из мест лишения свободы обернулось для девушки и ее ребенка систематическими побоями.

Ужасающее преступление произошло в марте 2020 года. Грезнев в состоянии опьянения был дома с ребенком один, пока девушка работала. В какой-то момент у него возникла ненависть к лежащему ребенку, и он укусил его пять раз в правую руку, грудь, левое плечо. Малыш продолжил плакать.

- Это еще больше разозлило Максима Грезнева. Тогда он нанес ребенку не менее 25 ударов в область головы и лица, не менее 35 — в область шеи, верхних и нижних конечностей, грудной клетки, живота. После этого он взял мальчика за правую ногу и бросил в сторону детской кровати в четырех метрах от дивана. Ребенок ударился о кровать и упал на пол. Многочисленные травмы оказались несовместимы с жизнью, — сообщили в пресс-службе суда.

Жуткое преступление произошло, когда Грезнев и полуторагодовалый малыш остались одни Фото: Михаил ФРОЛОВ

Вернувшейся сожительнице Грезнев пригрозил убийством, если она кому-то расскажет о случившемся. Девушка испугалась из-за того, что злоумышленник был пьян и физически силен. Сообщить о преступлении она смогла, когда сожитель уснул.

Во время расследования детоубийца сначала признал свою вину, а потом отказался от своих слов и переложил всю вину на мать ребенка. Однако его показания полностью опровергались другими доказательствами.

Суд вынес 23-летнему парню пожизненное лишение свободы в колонии особого режима за убийство беспомощного ребенка с особой жестокостью, угрозу убийством сожительницы и истязании ее и ее полуторагодовалого малыша.

Максиму Грезневу вынесли приговор Фото: СУ СКР по Саратовской области

- Об особой жестокости действий подсудимого свидетельствует тот факт, что в общей сложности он нанес кулаками и кусанием малолетнему не менее 65 травматических воздействий, — подчеркнули в суде.

Также отягчающим обстоятельством стал первый срок преступника за грабеж.

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