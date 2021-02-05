«Жесть полная»: В Саратове мальчик с мамой живут в заваленной мусором квартире

Ребенок с мамой живут в антисанитарных условиях. Кадр из видео YouTube-канала «Слово пацана»

В Саратове 14-летний мальчик живет с мамой в заваленной мусором квартире. Видео об обитании в полной антисанитарии опубликовали авторы канала на YouTube «Слово пацана».

В проект обратился сам ребенок. В редакцию канала он прислал фотографии грязной квартиры. После этого блогеры прилетели в город, где встретились с ним.

Он рассказал, что они с матерью живут на 6 тыс. рублей, так как она долгое время не может найти работу, а по выходным ездит к бабушке, где посещает воскресную школу. Также подросток заявил, что мать не злоупотребляет алкоголем.

Встретившись около квартиры с женщиной, видеоблогеры поговорили с ней. Сначала она отнекивалась, но потом признала, что в доме есть мусор и «тараканчики».

Зайдя внутрь, очевидцы удивились увиденному.

- Я такого никогда еще не видел. Жесть полная, — звучит в ролике.

Ранее в квартире, как говорит сама женщина, жила ее свекровь, но три года назад она умерла, а хозяйка просто сгребла мусор.

Восьмиклассник вынужден обитать в заваленной мусором квартире. Кадр из видео YouTube-канала «Слово пацана»

Авторы видео предложили ей помощь в виде найма людей для уборки квартиры. Она согласилась.

На ситуацию отреагировал прокурор Саратовской области Сергей Филипенко. Он поручил организовать выездную проверку по данному факту.

- Предварительно установлено, что 14-летний житель Ленинского района вместе с матерью имеют регистрацию в квартире, где зафиксированы антисанитарные условия, при этом внешних признаков социального неблагополучия в семье не имелось, — рассказали «КП-Саратов» в областном надзорном ведомстве.

В квартире ползают тараканы. Кадр из видео YouTube-канала «Слово пацана»

Причем соседи, как отмечает прокуратура, факт их проживания в данной квартире не подтверждают.

Подросток учится в восьмом классе. По сведениям директора школы и классного руководителя, он не прогуливает. На уроки приходит в чистой одежде, у него есть смартфон, да и сам он характеризуется удовлетворительно. Мать состоит в родительском и попечительском комитетах.

Семья получает пособие по потере кормильца.

В прокуратуре подчеркнули, что по результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики, законного представителя ребенка, а при наличии оснований — приняты меры прокурорского реагирования.

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