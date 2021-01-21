В Саратовскую область приходят тепло и снегопады

В Саратовскую область приходит оттепель Фото: Алексей ФОКИН

В Саратовскую область вскоре придет оттепель.

- Завтра утром, 22 января, уже будет наблюдаться повышение температуры. Утром будет -6…-11 градусов, на севере — до -19 градусов. Днем потеплеет до 0…-5 градусов, на севере области также до -12 градусов. Начнет идти снег, могут быть туманы, метели, — рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева.

Вместе с теплом в Саратов придут и осадки Фото: Михаил ФРОЛОВ

Морозов не будет и в субботу, 23 января. Ночью температура опустится до -2…-7 градусов, в северо-восточных районах — до -13. Днем поднимется до +3…-2 градусов.

В ночь на воскресенье положительные температуры также могут сохраниться.

Днем 24 января по области будет 0…+5 градусов.

Как отметила Лариса Васильева, теплые воздушные массы в регион принес обширный циклон. Его центр находится над Скандинавией, но циркуляция распространяется на европейскую территорию России.

Также с собой циклон принесет осадки, в том числе мокрый снег и даже дождь.

Тепло продлится ориентировочно до 26 января, но самыми теплыми днями в ближайшую неделю станут суббота и воскресенье — 23 и 24 января.

Самыми теплыми днями на неделе станут суббота и воскресенье Фото: Алексей ФОКИН

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