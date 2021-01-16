В Балакове Саратовской области от рака умирает 23-летний юноша. Молодому человеку около трех лет назад поставили страшный диагноз — саркома на крестце. С тех пор он борется с болезнью и сейчас просит о помощи.23-летний Леонид Малашенко почувствовал первые признаки болезни в феврале 2018 года, когда начала отказывать спина, потом онемение перешло на ногу.- Лежать я мог только на спине, потому что если я ложился на бок, у меня что-то пережималось и наращивалась боль. Боль прогрессировала с каждым днем, с каждым днем я чувствовал ухудшение. Я лег на обследование в местную городскую больницу, там я пролежал примерно десять дней, но это были самые мучительные десять дней в моей жизни. Когда от боли хотелось умереть, — написал юноша в соцсети.Для постановки точного диагноза пришлось ехать в Москву. Оказалось, что опухоль злокачественная и неоперабельная.В онкологическом центре имени Блохина Леониду Малашенко провели пять курсов химиотерапии, а потом состоялась процедура под названием «кибернож». На какое-то время парню стало лучше, но потом все вернулось.- Думал, что все, болезнь ушла и я ее осилил. Но спустя год боли опять начались, стали усиливаться, мы стали обследоваться, в итоге — рецидив! — написал Леонид Малашенко.И вновь химиотерапия, операция по замене крестца. К сожалению, титановый имплантат не прижился, образовался гнойный свищ, начался распад опухоли. Ко всему прочему начались пролежни, потеря аппетита.- В моем городе Балаково мне дали жить 1-2 месяца. Мы обратились в частную клинику в Москве «24/7». Здесь я нахожусь уже трое суток. Обслуживание, лечение, сбор анализов, манипуляции — за три дня нам выставили счет на 363 243 рублей. Это нереально — огромная сумма для нашей семьи. Я умираю на глазах моих родителей! За три недели лечения и пребывания в клинике мы должны отдать около 4 300 000 рублей! Пожалуйста, помогите мне! Помогите моей семье! Я не хочу умирать! — просит о помощи молодой парень.За несколько часов пост набрал более двух сотен комментариев, многие люди уже написали, что перечислили разные суммы. Все желают Леониду Малашенко выздоровления.Желающие поддержать семью Малашенко могут узнать реквизиты карты по номеру отца: Александра Кирилловича: +7 (927) 224-95-18. Подтверждающие документы можно увидеть здесь.Отец Леонида рассказал нашему изданию, что с момента опубликования поста очень многие откликнулись, это не одна сотня человек, которые переводят разные суммы. Конечно, до нужной еще далеко, тем не менее, процесс начался. Кроме того, он обратился в благотворительный фонд, но процесс рассмотрения документов может занять несколько дней, а время не терпит.- Все клиники от нас отказались, только одна согласилась. Шанс на выздоровление невелик, но мы не теряем надежды. Лечение будет длительным и дорогим. Пока, к сожалению, состояние Леонида тяжелое и даже ухудшается, — рассказал Александр Малашенко.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.