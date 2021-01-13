Снегопад в Саратове начнется в ближайшие часы и продлится не менее суток.Об этом «КП-Саратов» рассказали в областном Гидрометцентре.- Саратовская область окажется под воздействием фронтальных разделов Черноморского циклона. Циклон выходит на Центрально-черноземный район России. Его влияние на начнется после 16 часов сегодня, 13 января, с южных и юго-западных районов. Постепенно осадки в виде снега распространятся на всю территорию, – отметила синоптик первой категории отдела прогнозирования Саратовского Гидрометцентра Лариса Васильева.Особенно неблагоприятный прогноз метеорологи дают для Правобережья. 14 января здесь ожидается снег, мокрый снег. Местами он будет сильный, а в отдельных районах – очень сильный, до 20 мм за половину суток.Также начнется метель, видимость снизится до 500 и менее метров. На юге области — гололед, обмерзание проводов и ветвей деревьев. На дорогах снежные заносы.Ветер будет дуть с юго-востока со скоростью 7–12 м/с, при порывах до 15 м/с. В Правобережье его скорость достигнет 23 м/с.Ночью на 14 января столбик термометра покажет -15…-10 градусов (на севере и северо-востоке области – до -15 градусов). Днем -6…-15 градусов, а на востоке и северо-востоке – до -11 градусов.В Саратове также ожидается сильный снегопад. Он начнется уже сегодня вечером и будет идти всю ночь и в первой половине четверга. Нас ждет метель, снежные заносы, порывы ветра будут достигать 15–20 м/с. Столбик термометра покажет ночью -5…-10 градусов, днем -4…-6 градусов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.