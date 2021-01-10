Новогодние праздники приносят свои неожиданности, печали и радости. Для семьи, проживающей в доме №33 на улице Антонова нерабочая «десятидневка» запомнится надолго.В последний день 2020 года горожане уехали отдыхать, а домой вернулись только 7 января. Однако квартира была далеко не в том состоянии, когда они покидали ее — окно лоджии было разбито, а на холодильнике лежал неизвестный предмет.Сначала хозяева жилища подумали, что кто-то запустил фейерверк, который прилетел к ним, на высоту 19 этажа (жилого 18-го).При рассмотрении появилась другая версия — это вовсе не пиротехника, а военная ракета СХТ-40. Ее используют для того, чтобы подавать сигналы тревоги звуком и светом.Перепуганные граждане тут же написали заявление в полицию. По словам соседей, они были в шоке от случившегося.Хозяйка дома сняла видео в подтверждение своих слов.-Последствия Нового года...дыра, куча стекла. Дыра в стекле, — комментирует гражданка.На кадрах отчетливо видно разбитую лоджию и трубку серого цвета, которая лежит на плите.В городском УМВД «КП-Саратов» рассказали, что все предметы, которые обнаружили на месте ЧП, взяты на экспертизу. По ее результатам можно будет точно сказать, что именно попало в дом.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.