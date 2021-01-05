В связи с низкими температурами на улице Минздрав Саратовской области напоминает о профилактике переохлаждений и обморожений.- Признаками являются: потеря чувствительности, ощущение покалывания или пощипывания, побеление кожи (отморожение 1 степени), волдыри (2 степень отморожения, становятся видны только после отогревания), потемнение и отмирание (3 степень отморожения, видно только после отогревания, возможно проявление через 6-12 часов), — рассказали «КП-Саратов» в министерстве.Первая помощь состоит в согревании конечностей и восстановлении кровообращения. Пострадавшего надо доставить в теплое помещение, снять промерзшую обувь, носки и перчатки.При отморожении первой степени участки тела следует согреть до покраснения теплыми руками, легким массажем, растираниями шерстяной тканью, дыханием, а затем наложить ватно-марлевую повязку.При отморожении 2-4 степени нужно наложить теплоизолирующую повязку, которая состоит из слоя марли, толстого слоя ваты, слоя марли, клеенки или прорезиненной ткани. Пораженные конечности фиксируют с помощью дощечки, фанеры и других подручных средств, прибинтовывая их поверх повязки.Пострадавшим надо дать горячий напиток и пищу, таблетку аспирина, анальгина, две «Но-шпы» и папаверина.Нельзя растирать больных снегом, так как это может привести к травмам, не стоит отогреваться у костра, бесконтрольно применять грелки, а также втирать масла, жир и спирт.При общем охлаждении легкой степени можно отогреться в ванной при начальной температуре воды 24 градуса, постепенно повышая ее.При средней и тяжелой степени охлаждения нужно как можно скорее поехать в больницу.В Минздраве сообщили несколько правил, как не замерзнуть на сильном морозе:- Не пить спиртного. Алкоголь вызывает большую потерю тепла, вызывая его иллюзию. Нельзя сконцентрироваться на признаках отморожения.- Не курить на морозе. Сигареты уменьшают периферийную циркуляцию крови и делает конечности более уязвимыми.- Носить свободную одежду и одевайтесь как «капуста», но верхняя одежда должна быть непромокаемой.- Не выходить на мороз без варежек, шапки и шарфа. В ветреную и холодную погоду на открытые участки тела надо нанести специальный крем.Отморожение, оставленное без внимания, может привести к гангрене и последующей потере конечности.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.