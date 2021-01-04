На утро 3 января стало известно о 267 случаях заражения коронавирусом в Саратовской области. Об этом сообщили в оперативном штабе.Основная масса заболевших приходится на Саратов — 117, 34 пациента из Энгельсского района, 17 из Балаковского. В остальных — восемь и менее случаев.Больше всего заразившихся из возрастной группы старше 60 лет, таковых 120 человек, 53 в возрасте от 50 до 59 лет, 35 от 40 до 49 лет, 22 от 30 до 39 лет, 11 от 20 до 29 лет, двум от 18 до 19 лет, пятерым от 15 до 17 лет, 19 — не исполнилось и 14.Новая инфекция протекает бессимптомно у 13 пациентов, с признаками ОРВИ у 94, с пневмонией у 160.Общее число заболевших в регионе составляет 36128 человек, выздоровели 30883 человека, за сутки 147.Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 4 января 2021 года.Коронавирус унес жизнь трех жителей региона — не стало 57-летней женщины, 53-летнего и 68-летнего мужчины. Общее число жертв новой инфекции в регионе достигло 426.Кроме того, в Саратовской области сформирован резерв из тысячи коек для заразившихся COVID-19. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин.Минздрав региона будет контролировать вопрос госпитализации пациентов старшего возраста — у них болезнь протекает гораздо тяжелее.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.