В Саратове инспекторы ДПС спасли мужчину с сердечным приступом.Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области, ЧП случилось в Заводском районе.Этот день мог бы стать последним для одного из саратовцев. Ему стало плохо, начался сердечный приступ. Родственник повез его на автомобиле к врачам. Но город стоял в пробках.Счет шел на минуты, любое промедление могло стоить мужчине жизни. Но на помощь пришли инспекторы полка ДПС ГИББ по Саратову Владимир Киселев и Исса Туйчиев. Водитель обратился к патрульным, которые несли службу на проспекте Энтузиастов. Полицейские не остались глухи к просьбам — они включили проблесковые маячки и сирену и помчались к областному кардиоцентру, ведя за собой машину с пациентом.Через несколько минут пострадавшего передали врачам, ему была проведена экстренная операция и сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.- Хочу сказать огромное спасибо таким людям, таким профессионалам, которые не только выполняют свою основную работу и смотря за безопасностью движения на дороге, но также в случае экстренной необходимости они готовы помочь каждому гражданину нашего города, — сказал Александр Бояркин, родственник спасенного мужчины.Оба инспектора ДПС не считают себя героями.- Здесь героического ничего нет, каждый день нам приходится с этим сталкиваться. Если люди обращаются к нам за помощью, мы всегда им помогаем. Самое главное, что человек был доставлен вовремя и остался жив, — уверен Владимир Киселев.Сейчас в ведомстве рассматривают возможность поощрения инспекторов.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.