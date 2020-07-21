В Саратове решается судьба завода РМК

Завод РМК в Саратове получил шанс на развитие в рамках проектов группы компаний «Регион». Получит ли коллектив завода поддержку на региональном уровне, покажет будущее.

Саратовский завод резервуарных металлоконструкций в последние годы лихорадило. Неэффективный менеджмент привел предприятие на грань банкротства. Однако в 2017 году заинтересованность в продолжении работы завода и сохранении коллектива выразила самарская ГК «Регион», которая искала площадку для расширения деятельности.

С сентября 2017 года по февраль 2018 года представляющее группу компаний ООО «Регион» по договору с РМК осуществляло загрузку завода своими заказами. Более того, «Регион» взял на себя все расходы саратовского предбанкротного предприятия по оплате энергоресурсов и, что еще более важно, выплату заработной платы, чтобы сохранить коллектив.

Собственник группы компаний «Регион» Александр Меньших пояснил корреспонденту «КП» в Саратове, зачем ему это все понадобилось.

Александр Меньших

- Группа компаний «Регион» занимается производством и торговлей металлопродукцией. В составе ГК имеется сеть металлоторгующих баз, производство трубной продукции, производство металлоконструкций, а также строительство - выполнение работ на грунтах.

В нашей группе уже есть предприятие, аналогичное АП РМК, - Самарский резервуарный завод, которое также специализируется на выпуске металлоконструкций резервуаров. Нами был реализован большой пул заказов, в результате чего стало понятно, что нам нужна еще одна подходящая дополнительная площадка с аналогичными производственными мощностями. Сначала был заключен договор с АП РМК, а в последующем приобретены залоговые права требования у залогового кредитора, в пользу которого было заложено основное имущество завода, что позволило бы нам развивать это предприятие дальше, - рассказал Меньших.

На Самарском резервуарном заводе ситуация тоже была непростой, когда в 2016 году ГК «Регион» начала налаживать там свое производство. Долги завода были погашены, и сейчас завод успешно завершает процедуру банкротства, получая все больше заказов. Дело в том, что группа компаний «Регион» - одно из ведущих производственных объединений нефтегазовой отрасли из присутствующих в ПФО, которое сотрудничает с коммерческими, государственными, региональными и муниципальными организациями, включая ведущие нефтегазовые компании России. За плечами ГК более 10 лет успешной деятельности, она обеспечивает свыше 1000 рабочих мест.

- В 2016 году я принял решение производить металлоконструкции, и в качестве производственной площадки был выбран Самарский резервуарный завод. После нескольких месяцев успешной работы мы провели технический аудит завода и решили приобрести данное предприятие, избавив его от долгов. В настоящее время СРЗ успешно работает и завершает процедуру банкротства, - пояснил Александр Меньших.

Аналогичные планы он строит и в отношении саратовского завода РМК.

Станки на заводе старые, но работоспособные. При правильном управлении производство можно постепенно модернизировать

Между тем в феврале 2018 года по инициативе руководства РМК договор с «Регионом» расторгли, и ГК, оказав поддержку саратовскому предприятию, вынужденно покинула саратовский завод. Новыми операторами здесь стали «Технолог-Гидромаш» и «МТК».

С тех пор, после назначения нового конкурсного управляющего в 2018 году, саратовский завод ведет убыточную деятельность. По данным отчета конкурсного управляющего за 2019 год, общая сумма убытка от производственной деятельности составила 108 млн рублей. Снова выросли долги по заработной плате, налогам, энергоресурсам.

Между тем в залоге у ООО «Регион» находятся все производственные и вспомогательные здания, за исключением АБК, а также земельные участки под этими зданиями. В залоге у самарской компании также все производственное оборудование РМК (41 объект, металлообрабатывающее оборудование, необходимое при производстве резервуарных металлоконструкций), а также производственные запасы металлопроката.

ООО «Регион», как залоговый кредитор, разрешения на передачу в аренду либо на какое-либо иное распоряжение этим имуществом никому не давало. Таким образом, в любой момент кредитор может сделать невозможным дальнейшую производственную деятельность РМК.

Однако до сих пор этого не произошло. Александр Меньших пояснил «КП» в Саратове, что в планах его компании сохранить завод и коллектив.

- Нами было предложено утвердить порядок продажи имущества, и суд с нами согласился. Необходимо продавать предприятие с торгов единым лотом. Почему единым лотом? Как раз для того, чтобы завод не «растащили на куски».

Меньших также отверг предположения, что «Регион» планирует просто распродать саратовский завод.

- Эти слухи не могут быть правдивыми, поскольку мы приобрели права требования намного дороже их номинальной стоимости, и данное обстоятельство подтверждает серьезность наших намерений по сохранению и развитию завода, - заявил Александр Меньших.

На сегодняшний день в открытых источниках нет никаких данных о том, что нынешний конкурсный управляющий направляет какие-либо средства на поддержание имущества РМК в надлежащем состоянии.

В ГК «Регион» считают, что главное на сегодняшний день - это продолжение производственной деятельности саратовского завода на условиях, предложенных региональной властью и с ее поддержкой, при этом сохранение рабочего коллектива является основным условием. Для этого нужно несколько шагов: прекратить убыточную деятельность, для чего, в свою очередь, требуется смена нынешнего конкурсного управляющего и назначение нового, по представлению правительства Саратовской области. Кроме этого, в рамках дела о банкротстве имущество РМК необходимо выставить к продаже одним лотом с целью сохранения целостности завода.

Люди, которые в данный момент пытаются выжать все соки из завода, прикрываясь красивыми лозунгами, на самом деле наносят непоправимый ущерб предприятию, считают в «Регионе».

- Мы полагаем, что в текущей ситуации, судя по результатам убыточной деятельности завода, нынешнее руководство действует во вред самому предприятию, увеличивая текущую задолженность, что может нанести ущерб государству, которое недополучает налоги, а также другим кредиторам, - заявил Александр Меньших.

Собрание кредиторов, где на голосование был поставлен вопрос о прекращении хозяйственной деятельности АО «АП РМК», 17 июля 2020 года не состоялось по причине отсутствия кворума. Это значит, что вопрос о продолжении убыточной деятельности завода во главе с нынешним управляющим кредиторам придется решать через суд. Кроме этого, 22 июля в Арбитраже продолжится рассмотрение вопроса об отстранении конкурсного управляющего Конева А.В.

Во многом от исхода этих процессов будет зависеть дальнейшая судьба саратовского завода РМК.