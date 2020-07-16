Коронавирус в Саратове, последние новости на 16 июля: умерла врач из ковидного госпиталя

В Саратовской области за сутки стало известно о 92 новых случаях заражения коронавирусом. Сейчас в регионе лабораторно подтверждено 7 874 случая.

Мы собрали последние новости на 16 июля 2020 года о коронавирусе в Саратове.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Из числа новых зараженных большая часть приходится на Саратов — 31 человек. В Балаковском районе — 16 случаев, в Энгельсском — 10, в Дергачевском — пять. Еще в 16 районах — по три и менее.

В Саратове больше всего заболевших с начала пандемии — 2 862 человека. На втором месте Балаковский район, здесь 668 случаев заражения. А в Энгельсском — 664. Меньше всего — в Воскресенском районе с 16 лабораторно подтвержденными диагнозами.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

На утро 15 июля сообщалось о 100 выздоровевших. К сожалению, умер еще один человек от коронавируса — это 57-летний мужчина, страдавший ишемической болезнью сердца, гипертонией и ожирением. Также стало известно о смерти врача Ирины Евграфовой. Она работала в одном из ковидных госпиталей — Перинатальном центре на Рабочей.

Среди новых заболевших восемь детей до 18 лет, а также 42 человека старше 60 лет.

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