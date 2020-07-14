2020-07-14T11:23:37+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 июля: в ближайшем времени могут открыть кинотеатры

По решению глав регионов
Дарья Вострикова
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В Саратовской области в ближайшее время могут открыть кинотеатрыВ Саратовской области в ближайшее время могут открыть кинотеатрыФото: Shutterstock
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В Саратовской области в ближайшее время могут открыться кинотеатры по решению глав регионов. При этом обязательно соблюдать санитарные нормы. Соответствующий приказ 13 июля подписала глава Минкультуры Ольга Любимова.

Напомним, ранее на брифинге в Минздраве представитель регионального управления Роспотребнадзора Галина Архипова сообщала, что в Саратовской области нет снижения заболеваемости. Не говорится о переходе на второй этап снятия ограничений.

На сегодняшнее утро, 14 июля, в Саратовской области подтверждено еще 93 случая коронавируса.

Число выявленных заражений в Саратовской области

Число выявленных заражений в Саратовской области

Из них один пациент прибыл с другой территории с признаками ОРВИ, у 74 источник заражения не установлен, 18 контактных лиц. Пневмонией больны 60 человек, с признаками ОРВИ 14, бессимптомно болезнь протекает у 19 человек.

Основная масса заболевших из Саратова – 44, восемь из Самойловского района, шесть из Энгельсского, по пять в Марксовском и Татищевском, четыре в Балаковском, три в Дергачевском, по два в Александрово-Гайском, Вольском, Калининском, Новоузенском, Пугачевском, Хвалынском, по одному в Краснопартизанском, Лысогорском, Перелюбском, Питерском, Ровенском, Саратовском.

Старше 60 40 пациентов, 19 в возрасте от 50 до 59 лет, 14 – от 30 до 39 лет, девятерым от 20 до 29 лет, восемь в возрастной группе от 40 до 49 лет, троим не исполнилось и 14 лет.

Общее число зараженных в регионе составляет 7782 человека, выздоровели 4363, за сутки 122.

На сегодняшний день в регионе проведено 213085 исследований на коронавирус, за последние сутки 2425.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг лиц для контактных мероприятий и изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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