Маски надо носить даже в жару: Роспотребнадзор призвал саратовцев не снижать меры защиты
В Саратовской области на стационарном лечении в ковидных госпиталях остаются 1 745 пациентов.
Как сообщил на брифинге первый заместитель министра Станислав Шувалов, из них заражены коронавирусом 1 185 человек, а у 1 507 диагностирована пневмония.
177 пациентам требуется кислородная поддержка, а 71 находятся на ИВЛ.
На ИВЛ находится 71 человек
Напомним, за последние сутки стало известно о 89 новых случаях заражения. Сегодня вступило в силу постановление правительство о рекомендациях продлить режим самоизоляции для граждан из группы риска: это хронически больные, а также старше 65 лет.
- Для остальных сохраняется масочный режим. И я призываю граждан его соблюдать, у нас сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости. Маски следует носить в общественных местах, транспорте, несмотря на летнюю жару, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Архипова.
Также она напомнила о необходимости дезинфекции и мытья рук после возвращения с улицы.
Коэффициент заболеваемости в регионе пока не снижается. По словам Галины Архиповой он держится на уровне 0,95. При этом для второго этапа снятия ограничений должен быть не выше 0,8.
Мытье рук после возвращения с улицы должно стать нормойФото: Екатерина Семенова
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ИСТОЧНИК KP.RU