2020-07-13T13:00:36+03:00
Общество

Маски надо носить даже в жару: Роспотребнадзор призвал саратовцев не снижать меры защиты

Но режим самоизоляции распространяется не на всех
Екатерина Семенова
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Масочный режим в Саратове не отменяется даже в жаруМасочный режим в Саратове не отменяется даже в жаруФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Саратовской области на стационарном лечении в ковидных госпиталях остаются 1 745 пациентов.

Как сообщил на брифинге первый заместитель министра Станислав Шувалов, из них заражены коронавирусом 1 185 человек, а у 1 507 диагностирована пневмония.

177 пациентам требуется кислородная поддержка, а 71 находятся на ИВЛ.

На ИВЛ находится 71 человек

На ИВЛ находится 71 человек

Напомним, за последние сутки стало известно о 89 новых случаях заражения. Сегодня вступило в силу постановление правительство о рекомендациях продлить режим самоизоляции для граждан из группы риска: это хронически больные, а также старше 65 лет.

- Для остальных сохраняется масочный режим. И я призываю граждан его соблюдать, у нас сохраняется достаточно высокий уровень заболеваемости. Маски следует носить в общественных местах, транспорте, несмотря на летнюю жару, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора по Саратовской области Галина Архипова.

Также она напомнила о необходимости дезинфекции и мытья рук после возвращения с улицы.

Коэффициент заболеваемости в регионе пока не снижается. По словам Галины Архиповой он держится на уровне 0,95. При этом для второго этапа снятия ограничений должен быть не выше 0,8.

Мытье рук после возвращения с улицы должно стать нормой Фото: Екатерина Семенова

Мытье рук после возвращения с улицы должно стать нормойФото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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