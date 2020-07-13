2020-07-13T11:08:19+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 13 июля: впервые с мая меньше 90 случаев за день

За сутки выздоровели 10 человек
Дарья Вострикова
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Впервые в мая в Саратовской области менее 90 заболевших за суткиВпервые в мая в Саратовской области менее 90 заболевших за суткиФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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На утро 13 июля в Саратовской области зарегистрировано 89 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб.

Отметим, что такая низкая цифра впервые за несколько месяцев, а именно с 27 мая.

Среди заболевших 15 контактных лиц, у 74 источник заражения не установлен. С пневмонией 54 человека, с признаками ОРВИ 18, с бессимптомным лечением 17.

Число заражений в Саратовской области

Число заражений в Саратовской области

Больше всего заражений в Саратове — 36, 15 в Энгельсском районе, пять в Вольском, по четыре в Балаковском, Советском, Хвалынском, по три в Марксовском, Новоузенском, Пугачевском, по два в Александрово-Гайском и Аткарском. По одному в Екатериновском, Новобурасском, Озинском, Питерском, Ровенском, Ртищевском, Татищевском, Федоровском районах.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Основная масса заболевших это граждане старше 65 лет — 36 человек, 15 от 50 до 59 лет, 18 от 40 до 49 лет, 10 от 30 до 39 лет, четырем от 20 до 29 лет, пятерым не исполнилось и 14, один из возрастной группы от 18 до 19 лет.

В регионе на сегодняшний день проведено 210660 лабораторных исследований на новую инфекцию, за последние сутки 2457.

В Саратовской области всего зафиксировано 7689 случаев коронавируса, выздоровел с начала эпидемии 4241 человек, за сутки десять.

Все пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц для регламентных мероприятий и изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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