2020-07-12T11:21:00+03:00
Общество

Коронавирус в Саратове, последние новости на 12 июля: Еще 92 человека заболели коронавирусом

Выздоровели за сутки 11 пациентов
Дарья Вострикова
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Еще 92 жителя Саратовской области заразились коронавирусомЕще 92 жителя Саратовской области заразились коронавирусомФото: REUTERS
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На сегодняшнее утро, 12 июля, в Саратовской области подтверждены еще 92 случая заражения коронавирусом.

Больше всего заболевших из Саратова — 43 человека, 10 из Энгельсского района, семь из Балаковского, шесть из Балашовского, по четыре из Перелюбского и Татищевского, по два из Александрово-Гайского, Воскресенского, Красноармейского и Петровского, по одному из Дергачевского, Ершовского, Ивантеевского, Калининского, Краснопартизанского, Озинского, Пугачевского.

Число заражений в Саратовской области

Число заражений в Саратовской области

Из этого числа 28 заболевших контактные лица, у 63 источник заражения не установлен, один прибыл с другой территории с признаками ОРВИ. С пневмонией 46 человек, с признаками ОРВИ 29, с бессимптомным течением болезни 17.

Основная масса заболевших это граждане старше 65 лет — 26 человек, 23 в возрасте от 50 до 59 лет, 20 от 30 до 39 лет, 13 от 40 до 49 лет, шестерым от 20 до 29 лет, по одному человеку в возрастных группах от 18 до 19 лет и от 15 до 17 лет, двум не исполнилось и 14.

Всего в регионе зафиксировано 7600 заражений COVID-19, выздоровел 4231 человек, за сутки 11.

На сегодняшний день проведено 208203 исследования на коронавирус, из них за последние сутки 3753.

Пациенты находятся под наблюдением врачей, определен круг их контактных лиц для регламентных мероприятий и изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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