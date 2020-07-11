Коронавирус в Саратове, последние новости на 11 июля: Число выздоровевших за сутки превысило число зараженных

На утро 11 июля в Саратовской области выявили еще 91 случай коронавируса.

При этом за сутки выздоровели 104 человека, что превысило число зараженных. Тем не менее общее число зараженных в регионе составило 7 508 человек, из них излечились 4 220.

Число новых заражений в Саратовской области

Больше всего больных на утро 11 июля выявили в Саратове — 53. В Балаковском, Балашовском и Энгельсском районах — по 7 новых зараженных, в Александрово-Гайском — 4, Новоузенском — 3, Перелюбском и Ртищевском — по 2, в Аткарском, Дергачевском, Ивантеевском, Краснокутском, Марксовском и Романовском районах — по 1 заболевшему.

Всего в Саратове зарегистрировано 2 708 зараженных, на втором месте Балаковский район с 637 инфицированными COVID-19. Также 623 — в Энгельсском.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Среди новых заболевших 64 заразились от неустановленного источника, а 27 — контактные.

Также болезнь у 55 протекает с пневмонией, у 24 — с признаками ОРВИ, у 12 — бессимптомно.

Пожилые люди — треть от вновь выявленных случаев: 33 человека старше 60 заразились COVID-19. У 21 гражданина в возрасте 50–59 лет также выявлен коронавирус.

Среди детей у пятерых до 14 лет нашли эту инфекцию, в возрасте 15–17 лет — у одного.

Кроме того коронавирус выявлен у двух людей 18-19 лет, у двух — 20–29 лет, заразились и 19 человек в возрасте 30–39 лет, и восемь — 40–49 лет.

Всех выявленных больных отправили под наблюдение врачей.

За сутки в области провели 4 058 лабораторных исследований на коронавирус, а всего — 204 450.