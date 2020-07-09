2020-07-09T10:59:18+03:00
Общество

Похолодание, грозы и снова жара: что ожидает Саратовскую область на выходных

Ночами станет прохладнее
Дарья Вострикова
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В Саратовской области на выходных будет немного прохладнееВ Саратовской области на выходных будет немного прохладнееФото: Екатерина Семенова
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Сильная жара ненадолго покинула жителей Саратовской области, уже сегодня ночью те, у кого нет кондиционера, смогут спокойно заснуть и даже не на полу.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, в ближайшие сутки, а также сегодня, во второй половине дня в регионе с запада на восток медленно будет проходить холодный фронт.

Уже ночью столбик термометра опустится до +17...+22 градусов, на северо-западе области даже до +12 градусов.

Завтра днем ожидается +23...+28 градусов, в Левобережье от +33 до +38 градусов.

Ветер будет дуть с севера и северо-запада, в ближайшие сутки местами по региону ожидаются дожди и грозы, в отдельных районах с градом. Но и сегодня в Правобережье местами пройдут ливни, ветер сменит свое направление с юго-восточного на северо-западное со скоростью 6-11 м/с, местами порывы достигнут 15-18 м/с, при грозах до 18-23 м/с.

В Саратове ночью похолодает до +18...+20 градусов, ночью и завтра днем может быть дождь и гроза.

Суббота пройдет без осадков, северо-восточный ветер подует со скоростью 6-11 м/с, местами его порывы достигнут 12-16 м/с. Ночью похолодает до +13...+18 градусов, днем разгореет до +27...+32 градусов, на юго-востоке области до +35.

Уже в воскресенье жара вернется снова, с температурой в +30...+35 градусов. В Левобережье и по востоку, юго-востоку области ожидается до 39 градусов жары, местами кратковременный дождь и гроза с северо-восточным ветром шквалистого характера, порывы достигнут 20 м/с.

В воскресенье жара снова придет в регион Фото: Александр Уриевский

В воскресенье жара снова придет в регионФото: Александр Уриевский

В Саратове 11 числа будет 30 градусов жары, в воскресенье +32...+34 градусов, кратковременный дождь, гроза и шквалистое усиление ветра.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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