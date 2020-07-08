Куда уходит мусор?

Напомним, сейчас работу по обращению с твердыми коммунальными отходами координирует региональный оператор. Система обращения с ТКО была реформирована два года назад.

По итогам разыгранного Региональным оператором Саратовской области по обращению с ТКО аукциона транспортировку твердых коммунальных отходов в г. Энгельсе осуществляет компания ООО «Ситиматик». Для того чтобы своими глазами все увидеть, мы прибыли на базу компании в 6 утра. Тут уже вовсю кипела жизнь.

Заполненные мусоровозы приезжают на мусороперерабатывающий завод...

Водитель автомобиля MAN Тимофей Викторович Моисеев (15 лет стажа) рассказывает:

- В шесть утра прибываем на базу, проходим медицинское освидетельствование, получаем задание в мобильное устройство у диспетчера, потом проходим осмотр машины у механика и выходим на линию. Цикл происходит так: собираем первый рейс, производя фотофиксацию до и после уборки в мобильном приложении, приезжаем на полигон, взвешиваемся, разгружаемся, делаем второй рейс, отправляемся на базу. В среднем за один рейс собираем около 10 тонн коммунальных отходов.

...и взвешиваются на весовой площадке

За один рейс современный мусоровоз объезжает до 80 контейнерных площадок. В среднем выходит, что за рабочую смену Тимофей и его помощник забирают коммунальные отходы из 250-300 контейнеров. Главные проблемы для водителей — припаркованные машины возле контейнерных площадок и во дворах. Также крупногабаритный и строительный мусор, который жители загружают в контейнер, а не на специально отведенные площадки, что очень усложняет работу.

- Нам приходится вручную вынимать такой мусор, чтобы не повредить контейнер и не сломать установку мусоровоза, — говорит Тимофей Моисеев.

На вопрос, почему выбрал такую непростую работу, он ответил:

- Люди будут всегда мусорить, значит и у меня будет всегда работа. Я чувствую ответственность за свой город, и мне нравится видеть результат своей работы, гуляя по Энгельсу с семьей в выходные.

После взвешивания ТКО выгружаются из мусоровоза...

Самые часто задаваемые вопросы к ООО «Ситиматик» и Региональному оператору от жителей касаются уборки территории вокруг контейнерной площадки. Большинство из них находятся в ведении муниципалитетов и управляющих компаний. Убирать территорию должны дворники. Несмотря на это, экипаж мусоровоза всегда производит уборку контейнерной площадки не хуже любого дворника. В каждой машине есть лопата и щетка. Экипаж привычными движениями подбирает выпавшие пакеты с отходами и забрасывает в установку. Подметает территорию под контейнерами и на площадке. Нужно также отметить, что в г. Энгельсе с завидной частотой появляются оборудованные контейнерные площадки, что не позволяет мусору разлетаться по улице.

Увидев съемку, к нам вышла жительница одного из домов Наталья Самсонова.

- Бывают такие дни, когда контейнерная площадка максимально завалена бытовыми отходами, — посетовала она, — но происходит это не от того, что компания-перевозчик плохо обслуживает. Просто наши люди бросают пакеты рядом, а дойти до контейнера им почему-то сложно.

...и сортируются вручную на мусоросортировочной ленте.

По инициативе директора филиала ООО «Ситиматик» в Саратове Федора Чатурова создан чат в мессенджере с участием перевозящей компании, Регионального оператора, администрации района и управляющих компаний. Данный чат позволяет оперативно, в режиме реального времени, реагировать на все сигналы от населения, связанные с твердыми коммунальными отходами.

- Такая обратная связь очень важна для нас. Наша цель - постоянно увеличивать качество оказываемой услуги с внедрением передовых информационных технологий, — прокомментировал Федор Чатуров.

Закончив поездку по городу, отправляемся на Энгельсский мусороперерабатывающий комплекс АО «Управление отходами». По дороге на полигон мы увидели новые оборудованные контейнерные площадки по улицам Вокзальная, Маяковского. Администрация Энгельсского МР уделяет особое внимание культуре обращения с твердыми коммунальными отходами.

- Благоустройство — одно из важнейших направлений работы деятельности администрации района. Город не может быть красивым и ухоженным, пока не решена проблема своевременного вывоза мусора. А это огромный объем работы. Только вдумайтесь, на территории района установлено 2825 контейнеров на 1205 местах накопления. Совместно с ООО «Ситиматик» и Региональным оператором мы решаем эту проблему. Населенные пункты должны быть чистыми от мусора, — отмечает глава Энгельсского муниципального района Алексей Стрельников.

За одну смену машина забирает отходы с 250-300 контейнеров

За последнее время было оборудовано несколько десятков контейнерных площадок, но проблемой остается вывоз растительного мусора.

- Уверен, что каждый из вас видел наваленные рядом с контейнерами горы спиленных веток и растительных отходов. Для Энгельса эта проблема особенно актуальна. Имеющиеся у городских коммунальных служб измельчители не успевают переработать весь объем отходов. Вывозить обычными мусоровозами растительный мусор нельзя, тем более он не относится к твердым коммунальным отходам. Поэтому для своевременного вывоза этого вида отходов мы планируем приобрести ломовоз, — подчеркнул глава.

Прибыв на современный мусороперерабатывающий комплекс, мы были удивлены. Каждая машина проходит радиационный и весовой контроль, а после разгрузки снова взвешивается - именно так определяется количество ТКО. То есть перевозчику оплачивается не вывоз мусора из контейнеров, а привоз на полигон. Это исключает образование несанкционированных свалок. По словам заместителя директора по производству Саратовского филиала АО «Управление отходами» Игоря Кузина, в день здесь разгружается около 100 машин, а коммунальные отходы, в зависимости от того, что они из себя представляют, направляются в цех сортировки для извлечения вторсырья, а крупногабаритные измельчаются шредером. Затем органические отходы и так называемые хвосты отправляются на специальный современный полигон, где они измельчаются, уплотняются, а также засыпаются грунтом, чтобы не было доступа воздуха и пожаров, особенно внутренних.

Вопрос запаха ставит наших собеседников в тупик. То есть запах присутствует, но не сильнее, чем у обычной контейнерной площадки. Поэтому экскурсии как для школьников, так и для иностранных делегаций здесь не редкость. В целом комплекс действительно производит впечатление технологичного объекта. В цехе из мусора извлекают 20 фракций вторсырья, бульдозеры потихоньку утюжат мусор, машины разгружаются, работа не останавливается.

Наконец мы дождались наш мусоровоз. После взвешивания машина отправляется в пункт разгрузки. С трудом верится, что за один рейс можно было собрать такую гору, но таков летний сезон. «Сезонное увеличение объема отходов — обычное дело. Наш опыт позволяет довольно точно прогнозировать объемы на каждый месяц. Исключением стало начало периода самоизоляции, когда увеличилось и количество рейсов мусоровывозящих компаний, но мы оперативно подстроились под нестандартную ситуацию, — пояснил Игорь Кузин.

Конечно, при реализации регионального проекта по комплексной системе обращения с отходами без сложностей не обходится, но все они решаются совместно с муниципальными и региональными органами власти.

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