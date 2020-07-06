Коронавирус в Саратове, последние новости на 6 июля 2020 года: более 7 тыс. заражений в регионе

На утро 6 июля в Саратовской области подтвердились еще 99 случаев коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе.

Больше всего зараженных в возрасте старше 60 лет — 39 человек.

Шесть из 24 районов с приростом показали изменение на четыре и более случаев: в Саратове насчитывается 38 пациентов, в Балаковском районе 13, семь в Энгельсском, шесть в Марксовском, пять в Лысогорском, четыре в Балашовском. По три в Дергачевском и Питерском районах, по два в Екатериновском, Новоузенском, Озинском, Пугачевском, по одному в Александрово-Гайском, Аткарском, Базарно-Карабулакском, Ершовском, Калининском, Краснопартизанском, Петровском, Романовском, Саратовском, Советском, Татищевском(+ЗАТО Светлый), Федоровском.

Число выявленных заражений в регионе

По клиническому течению болезни распределение среди вновь выявленных следующее: с пневмонией — 60, с признаками ОРВИ — 21, с бессимптомным течением — 18.

Среди заразившихся 50 контактных лиц, у 49 источник заражения не установлен.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области

Из них двум не исполнилось и 14 лет, шестерым от 20 до 29 лет, десяти от 30 до 39 лет, 15 от 40 до 49 лет, 27 от 50 до 59 лет, 39 старше 60 лет.

С начала заражений в регионе проведено 188922 исследований, за последние сутки 2778.

Всего в области зарегистрировано 7040 случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели из этого числа 3773 человека, 14 за сутки.

По стране регион занимает 18 место по заражениям.

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