Коронавирус в Саратове, последние новости на 3 июля 2020 года: выздоровело больше людей, чем заразилось

В Саратовской области за сутки подтвержден 101 случай заражения коронавирусом.

Как сообщает оперативный штаб области, выздоровевших за сутки уже 111 человек.

Больше всего новых заболевших за сутки в Саратове, 42 человека. В областном центре и максимальное число общих случаев заражения — 2,376.

В Ершовском районе зарегистрировано на 3 июля восемь случаев, в Балаковском, Лысогорском и Пугачевском — по пять, в Перелюбском — четыре. В остальных три и менее. Из заболевших четверо детей и 49 граждан старше 60 лет.

График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области

Всего в области за весь период пандемии зафиксировано 6 746 зараженных. Выздоровели уже 3 680 человек. Скончались от коронавируса 45 человек. Последнему погибшему было 59 лет. Как пояснили в Минздраве области, он страдал многочисленными заболеваниями и долгое время пытался лечиться самостоятельно, поэтому его госпитализировали уже в крайне тяжелом состоянии, но спасти не смогли.

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Пока в Саратовской области нет разрешений на открытие пляжей, так как не получены санитарно-эпидемические заключения Роспотребнадзора. Но работа их официально разрешена решением оперативного штаба.

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