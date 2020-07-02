Коронавирус в Саратове, последние новости на 2 июля 2020 года: зарегистрировано менее 100 случаев
В Саратовской области на утро 2 июля стало известно о новых 99 случаях заражения коронавирусом.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе региона, выздоровели при этом 19 человек за сутки.
Всего в области за время пандемии зафиксировано 6 645 случаев заражения, а выздоровевших уже 3 569 человек.
График заболеваемости коронавирусом в Саратовской области
Новые случаи распределились по районам области так:
- Саратов — 40 человек,
- Балаковский район — 12 человек,
- Ивантеевский район — 8 человек,
- Энгельсский район — 4 человека,
- Вольский, Дергачевский, Краснокутский и Марксовский — по 3 человека,
- Александрово-Гайский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Балашовский, Ершовский, Краснопартизанский, Новобурасский и Новоузенский — по 2 человека,
- Балтайский, Екатериновский, Калининский, Лысогорский, Пугачевский, Ртищевский и Турковский — по 1 человеку.
Карта распределения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова
Теперь в Саратове официально подтверждены в общей сложности 2 334 зараженных. В Балаковском районе 560 случаев, в Энгельсском — 530.
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ИСТОЧНИК KP.RU