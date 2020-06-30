2020-06-30T13:29:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Саратове, последние новости на 30 июня: завтра будут разрешены спортивные и зрелищные мероприятия

За сутки заразились 110 человек
Екатерина Семенова
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График заражения коронавирусом в Саратовской областиГрафик заражения коронавирусом в Саратовской области
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В Саратовской области число заразившихся коронавирусом за сутки составило 110 человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, в общей сложности в регионе зарегистрировано 6 444 заболевших.

Сегодня наибольшее число зараженных приходится на Балашовский район — там 24 случая. В Саратове — 19 случаев, в Энгельсском районе — 14, в Дергачевском — 10. В других районах по восемь, четыре, три, два и одному зараженному.

Если рассматривать районы за все время пандемии, то в Саратове насчитывается 2 251 зараженный. Второе место — у Балаковского района с 540 случаями, третье — у Энгельсского — с 513 случаями.

Карта распространения коронавируса в Саратовской области Фото: Ольга Симонова

Карта распространения коронавируса в Саратовской областиФото: Ольга Симонова

Меньше всего зараженных в Воскресенском районе. Там 12 случаев.

Среди новых зараженных девять несовершеннолетних, а также 28 человек старше 60 лет.

С 1 июля в Саратовской области будут разрешены спортивные, зрелищные, публичные и массовые мероприятия, ограничения на посещение пляжей отсутствуют. Однако пока лишь один пляж получил санитарно-эпидемического разрешения на работу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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