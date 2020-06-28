Коронавирус в Саратове, последние новости на 28 июня 2020: еще 110 случаев заражения

В Саратовской области на утро 28 июня зарегистрировано 110 новых случаев заболевания коронавирусом.

Общее число зараженных за все время регистрации заболевания составило 6 225 человек. Выздоровели 3 194 человека, из которых 36 за последние сутки.

Новые случаи распределились по районам области следующим образом: Больше всего в Саратове — 56 лабораторно подтвержденных диагнозов. 16 в Балашовском районе, по шесть — в Марксовском, Пугачевском и Энгельсском, четыре — в Новоузенском, три — в Саратовском, по два — в Краснопартизанском и Самойловском. В Александрово-Гайском, Аткарском, Балаковском, Духовницком, Ершовском, Ивантеевском, Петровском, Ровенском и Советском — по одному.

Распределение коронавируса по районам областиФото: Ольга Симонова

Таким образом сейчас в областном центре 2 174 зараженных. Второе место занимает Балаковский район, где 528 случаев. Третье — Энгельсский район с 493 случаями.

Еще в 13 районах 100 и более случаев заболевания. Это Ртищевский, Балашовский, Самойловский, Аткарский, Базарно-Карабулакский, Татищевский, Красноармейский, Краснокутский, Марксовский, Вольский, Пугачевский, Ершовский и Новоузенский районы.

Меньше всего заболевших в Лысогорском — 16 человек и Воскресенском — 12 человек.

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