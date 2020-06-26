В тур по Саратовской области — на электричке

С наступлением лета и постепенным снятием ограничений жизнь начинает возвращаться в привычное русло. Все больше людей выходят из самоизоляции и отправляются по своим делам: одни на работу, другие на дачу, третьи на отдых. Общественный транспорт не останавливался даже во время самых жестких запретов, а сейчас активно восстанавливает позиции. Один из самых популярных видов передвижения в Саратове и по области — электропоезда. Об их работе и перспективах развития пригородного железнодорожного транспорта рассказал на пресс-конференции в «Комсомольской правде» в Саратове генеральный директор акционерного общества «Саратовская пригородная пассажирская компания» Виктор Шубин.

Безопасность в полной мере

Во время ограничения компания временно приостановила работу 11 пар пригородных поездов — это 22 маршрута. Сейчас большая часть из них уже вновь перевозит пассажиров и рассматривается возможность восстановления остальных. Главное — обеспечить безопасность пассажиров.

- Есть несложные правила, которые распространяются на сотрудников и пассажиров. Их соблюдение предотвратит распространение коронавируса, — рассказал Виктор Шубин.

Он подчеркнул, что сотрудники АО «Саратовская ППК» строго соблюдают все меры предосторожности, рекомендованные Роспотребнадзором. Каждый носит маску и перчатки, при себе у него имеется антисептик, а в общении с пассажирами соблюдает дистанцию. Подвижной состав обрабатывают до поездки, в пункте оборота и при возвращении. Причем делает это специальная клининговая компания с применением дезинфицирующих средств.

Для пассажиров тоже созданы условия, чтобы свести к минимуму риски заражения. Вагоны заполняются только на 60-70%, что позволяет оставить каждое третье место свободным, а значит, дистанция будет соблюдена. Кондукторы проверяют билеты только бесконтактным способом. Точно также можно осуществить оплату в кассе или через мобильное приложение. Банковские терминалы внедрены во всех стационарных билетных кассах, а сейчас разрабатывается возможность продажи билетов даже в зоне без интернета. А если пассажир случайно забыл маску, то ее можно купить на кассе или непосредственно в вагоне.

- Все сотрудники АО «Саратовская ППК» прошли инструктаж и знают симптомы коронавируса. Они всегда готовы принять срочные меры при выявлении подозрительных пассажиров, — заявил генеральный директор предприятия.

Виктор Шубин рассказал о работе пригородных поездов на пресс-конференции в "Комсомольской правде"Фото: Антон Угольков

Такие беспрецедентные меры безопасности позволяют минимизировать риски при поездках на поездах и электричках. На сегодня можно говорить, что электропоезда являются наиболее безопасным видом передвижения.

Есть куда поехать и есть на чем поехать

Люди начали задумываться о путешествиях и новых впечатлениях, многие планируют поездки по области. АО «Саратовская ППК» принимает активное участие в развитии регионального туризма. Сейчас железнодорожный транспорт остается одним из самых удобных и безопасных, особенно для семей с детьми.

Уже разработаны специальные маршруты для посещения самых популярных у туристов мест: Хвалынского района с его заповедным парком и горнолыжным курортом, Красноармейского района, где можно посетить Утес Степана Разина и село Золотое со знаменитой гончарной мастерской. Особый интерес для туристов представляет маршрут до знаменитого озера Эльтон в Волгоградской области. Сейчас туда добраться весьма сложно, а дорога на пригородном поезде обещает комфортное и быстрое путешествие.

- Подключились операторы из Пензы. У них есть свои интересные событийные программы, а также они готовы отправлять своих туристов к нам. Поэтому прорабатываем и такой вариант, — рассказал Виктор Шубин.

Не только саратовцы отправляются в районы, но и наоборот. Компанией прорабатываются семейные поездки в областной центр, где можно получить массу впечатлений, особенно жителям небольших городов и поселков. Сейчас в 26 районах области действует пригородное сообщение с Саратовом по железной дороге. Это особенно актуально для групповых детских поездок. Вряд ли автобусные маршруты смогут обеспечить такое удобство и безопасность.

Важным моментом политики компании остается стоимость поездок. И сейчас это особенно злободневно.

- Ключевой вопрос при взаимодействии с туроператором — роста цен быть не должно. Поездки должны быть доступны, — подчеркнул Виктор Шубин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.