2020-06-19T22:42:21+03:00
Общество

В Саратове подскочили продажи плеток и эротического белья: жители запаслись секс-игрушками на время самоизоляции 18+

Рост продаж составил 67%
Вероника Чернышова
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Саратовцы активно скупают плеткиСаратовцы активно скупают плеткиФото: Михаил ФРОЛОВ
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За время самоизоляции интерес граждан к товарам категории 18+ существенно вырос.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в компании Wildberries. Специалисты провели анализ продаж и выяснили, что с января по май 2020 года объемы продаж товаров для взрослых увеличились в среднем на 60% по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем.

На самоизоляции вместо интим-магазина можно купить товары в интернете Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На самоизоляции вместо интим-магазина можно купить товары в интернетеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причем в Саратове это еще заметнее — рост составил 67%. В мае спрос увеличился сразу на 72%.

- Высокая динамика продаж вызвана растущим интересом россиян к товарам для взрослых во время режима самоизоляции, — считают аналитики компании.

На самоизоляции саратовцы развлекались, как могли Фото: Ольга Симонова

На самоизоляции саратовцы развлекались, как моглиФото: Ольга Симонова

Примечательно, что интерес саратовцев менялся в разные периоды. В марте зафиксирован повышенный спрос на эротическое белье: продажи эротических трусиков и чулок выросли в 1,5 раза. В апреле покупателей потянуло на БДСМ — продажи плеток подскочили в пять раз за месяц, портупей — в три раза, граций — почти вдвое. В целом по России в мае произошел всплеск покупок презервативов — на 647% и лубрикантов — на 1022%.

Эротическое белье и чулки - вот, что покупают саратовцы Фото: Евгения ГУСЕВА

Эротическое белье и чулки - вот, что покупают саратовцыФото: Евгения ГУСЕВА

Если говорить о стране, то самыми популярными товарами стали: страпоны (рост продаж на 805% за месяц), гартеры (+700%), вакуумные помпы (+690%), виброяйца (+625%), фаллоимитаторы (+425%), анальные пробки (+410%), вагинальные шарики (+335%), вибраторы (+325%), мужские мастурбаторы (+315%) и настольные игры для взрослых (+170%).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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