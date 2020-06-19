В Саратове подскочили продажи плеток и эротического белья: жители запаслись секс-игрушками на время самоизоляции 18+

За время самоизоляции интерес граждан к товарам категории 18+ существенно вырос.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в компании Wildberries. Специалисты провели анализ продаж и выяснили, что с января по май 2020 года объемы продаж товаров для взрослых увеличились в среднем на 60% по сравнению с аналогичным прошлогодним уровнем.

На самоизоляции вместо интим-магазина можно купить товары в интернетеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Причем в Саратове это еще заметнее — рост составил 67%. В мае спрос увеличился сразу на 72%.

- Высокая динамика продаж вызвана растущим интересом россиян к товарам для взрослых во время режима самоизоляции, — считают аналитики компании.

На самоизоляции саратовцы развлекались, как моглиФото: Ольга Симонова

Примечательно, что интерес саратовцев менялся в разные периоды. В марте зафиксирован повышенный спрос на эротическое белье: продажи эротических трусиков и чулок выросли в 1,5 раза. В апреле покупателей потянуло на БДСМ — продажи плеток подскочили в пять раз за месяц, портупей — в три раза, граций — почти вдвое. В целом по России в мае произошел всплеск покупок презервативов — на 647% и лубрикантов — на 1022%.

Эротическое белье и чулки - вот, что покупают саратовцыФото: Евгения ГУСЕВА

Если говорить о стране, то самыми популярными товарами стали: страпоны (рост продаж на 805% за месяц), гартеры (+700%), вакуумные помпы (+690%), виброяйца (+625%), фаллоимитаторы (+425%), анальные пробки (+410%), вагинальные шарики (+335%), вибраторы (+325%), мужские мастурбаторы (+315%) и настольные игры для взрослых (+170%).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.