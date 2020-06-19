2020-06-19T16:27:51+03:00
Общество

В Саратове появятся три уникальных медицинских учреждения

О развитии сферы здравоохранения области в ходе круглого стола в пресс-центре саратовской «Комсомолки» рассказал профильный министр Олег Костин.
Антон Угольков
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Строительство онкоцентра в СаратовеСтроительство онкоцентра в Саратове
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Он напомнил о крупных проектах, которые реализуются в Саратовской области. В первую очередь это строительство уникальных медицинских учреждений. Одно из них - современная инфекционная больница, возводимая на деньги спонсоров. Второй объект - туберкулезный диспансер за чертой Саратова, сейчас идет разработка и утверждение всей необходимой документации. Третий - онкологический диспансер, деньги на который были выделены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

В целом в рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным, в сфере делается многое, в регион поступают значительные средства. Так, продолжается развитие службы санитарной авиации.

- Конечно, хотелось бы, чтобы меньше было таких тяжелых случаев, когда необходимо использование санитарной авиации. Но всякий раз, когда ее помощь понадобится, мы будем ее использовать, - заверил Олег Костин.

Развивается сеть фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы появляются во всех районах области.

Многое делается и на региональном уровне. Речь идет прежде всего о создании условий для привлечения в сферу здравоохранения молодых специалистов, особенно в лечебные учреждения, расположенные в сельской местности.

- Благодаря проводимым мероприятиям удалось привлечь в здравоохранение области в 2019 году 928 молодых специалистов (404 врачей и 524 средних медработников), - подчеркнул Олег Костин.

Выступили на круглом столе и представители лечебных учреждений региона, которые рассказали, как эпидемия коронавируса повлияла на их работу. По словам главного врача ГУЗ «Клинический перинатальный центр Саратовской области» Елены Ермолаевой, в учреждении действует обязательный масочный режим, проводится ежедневный осмотр врачей и пациентов.

- Беременность - не такой вопрос, в котором что-то можно отложить. Да, мы запретили посещения беременных и родивших женщин, которые находятся у нас на стационаре. Однако, например, в положенные сроки необходимо проводить скрининговые обследования, чтобы не упустить какие-то патологии, которые могут быть опасными как для будущего малыша, так и для его мамы. Все это мы делаем, все необходимое мы выполняли в полном объеме, - подчеркнула Елена Ермолаева.

Аналогичная ситуация и в ГУЗ «Областной клинический кардиологический диспансер».

- У пациентов медучреждений каждого профиля своя специфика. Наши находятся в группе риска. Во-первых, в силу возраста, так как проблемы кардиологии все же отчасти возрастные. Во-вторых, коронавирус влияет на свертываемость крови, что обостряет имеющиеся кардиологические заболевания. В целом показатель заболеваемости у нас не изменился. Объем плановой помощи снизился, экстренной - остался на прежнем уровне. Стало больше тяжелых больных, в основном, из-за запоздалых обращений. Человек понимает, что он в группе риска, но при ухудшении самочувствия опасается обращаться в медицинское учреждение. Нельзя этого делать. Поэтому хочу сказать: не болейте, но, в случае чего звоните в скорую помощь, обращайтесь в диспансер, - посоветовал руководитель кардиологического диспансера Валерий Агапов.

Заместитель главврача ГУЗ «Областной клинический онкологический диспансер» Светлана Аверьянова рассказала о подготовке, которую сейчас проходят все работники медучреждений:

- В период пандемии ни одно наше подразделение не закрывалось, работали и работают в плановом режиме. Разумеется, у наших пациентов также должны быть определенное лечение и обследования, которые откладывать нельзя. Но меры безопасности предпринимаются, как и во всех медучреждениях. Защитить необходимо как персонал, так и пациентов, у многих из которых, в силу заболевания и методов лечения, чувствительный иммунитет. Неоднократно проводились тренировки по отработке действий в том случае, если у пациента выявляется коронавирус. И когда такой случай произошел, все знали, что делать. Сработали оперативно и слаженно.

Пресс-мероприятие в формате круглого стола , приуроченное ко Дню медицинского работника..Пресс-мероприятие в формате круглого стола , приуроченное ко Дню медицинского работника. День медицинского работника в России отмечают ежегодно в третье воскресенье июня. В 2020 году этот праздник приходится на 21 июня и отмечается в 40 раз. День медицинского работника традиционно отмечается в нашей стране как праздник людей, посвятивших себя благородному делу сохранения жизни и здоровья граждан. Эта дата вышла за рамки сугубо профессионального праздника, поскольку на свете нет человека, который бы не обращался за помощью к людям в белых халатах. Во время пандемии коронавирусной инфекции миссия врача вышла на новый уровень, приобрела общественную значимость. В рамках круглого стола запланировано обсуждение круга вопросов, касающихся деятельности медицинских работников, в том числе о новшествах и возможных изменениях в работе медиков в настоящее время; о реализующихся в области программах для врачей, о подготовке кадров в регионе для медицинских учреждений. В работе круглого стола примут участие спикеры: Костин Олег Николаевич министр здравоохранения Саратовской области; Агапов Валерий Владимирович - главный врач ГУЗ Областной клинический кардиологический диспансер ; Вертянкин Сергей Викторович - главный врач ГУЗ Областной клинический онкологический диспансер ; Ермолаева Елена Ивановна - главный врач ГУЗ Клинический перинатальный центр Саратовской области ; Иванов Дмитрий Александрович - главный врач Клинической больницы им. С.Р. Миротворцева Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского Минздрава России; Крупинин Андрей Иванович - председатель Общественного совета при министерстве здравоохранения Саратовской области; Максимов Юрий Васильевич - главный врач ГУЗ Саратовская городская клиническая больница № 8 ; Полякова Анна Николаевна - главный врач ГУЗ Саратовская городская детская поликлиника № 1 .

ИСТОЧНИК KP.RU

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