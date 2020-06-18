Саратовский священник забрался на крышу, чтобы просить денег на гимназию

Протоиерей из Хвалынска Саратовской области Виталий Колпаченко собственными силами пытается собрать необходимую сумму денег на крышу будущего корпуса православной гимназии, директором которой он является уже не первый год.

Отец Виталий решил проявить смекалку и собрать средства весьма современным способом. Речь идет о краудфандинговой площадке Планета.ру. Для проекта представитель РПЦ снялся в видеоролике, ради которого он забрался на крышу учебного учреждения, где проходят занятия начальных классов и уже оттуда озвучил миру свою просьбу.

Трансляции с крыши священник организовывать не стал, но записал несколько роликов

-Православной гимназии в городе Хвалынске требуются средства для приобретения металла и оплаты кровельных работ на крыше площадью 350 кв метров, - сообщил корреспонденту «КП-Саратов» в личном разговоре протоиерей Виталий Колпаченко.

- Речь идет о строительстве нового корпуса для учеников старших классов. Необходимая сумма составляет 670 тысяч рублей. На данный момент уже собраны 43% от нужной суммы, точнее 294 718 рублей. Акция стартовала 29 мая и продолжится до 1 июля. Время еще есть. Радует, что моей проблемой заинтересовались люди из других городов. Например, много неравнодушных звонят из Москвы. Очень важно, что люди откликнулись и продолжают перечислять деньги. Сбор денег на новую крышу в гимназии — это лишь «верхушка айсберга». Впереди еще много планов, связанных со строительством учреждения. Прошу всех неравнодушных поддержать мой проект!

На новую крышу для гимназии собрано почти 300 тысяч рублей

В разговоре с корреспондентом «КП-Саратов» священник отметил, что местные СМИ сделали из него своеобразного «безумца», который буквально поселился на крыше и проводит там сутки напролет.

-На самом деле я забирался на крышу лишь для того, что бы снять необходимый видеоматериал, - уточнил отец Виталий.- Живу я дома, со своей многочисленной семьей. У меня 7 детей и всем нужно уделить должное внимание.

Как стало известно «КП-Саратов», несколько лет отец Виталий получил от председателя Государственной Думы Вячеслава Володина поистине щедрый подарок — дом в Хвалынске.

Виталий Колпаченко

- Да, действительно, в 2014 году Вячеслав Викторович оплатил покупку дома для меня и моей семьи, - рассказал протоиерей Виталий Колпаченко.- Знаком я с ним уже достаточно давно, и в 2010 году я обратился к нему с просьбой отреставрировать храм в Хвалынске, где я являюсь настоятелем до сих пор. Вячеслав Володин мою просьбу выполнил. А позже предложил помочь мне с жильем, так как наша семья скиталась по съемным «углам». Таким образом, наша семья обзавелась собственным домом. Мы очень благодарны Вячеславу Викторовичу за щедрый подарок, - рассказал протоирей Виталий Колпаченко.

На крыше для сбора средств отец Виталий провел немало времени

Напомним, что Хвалынская православная классическая гимназия во имя Святого мученика Александра Медема Саратовской епархии открыла свои двери 1 сентября 2010 года по благословению митрополита Саратовского и Вольского Лонгина. Здание, в котором располагается учреждение, относится к концу 19 века и располагается в центре Хвалынска на улице Петрова-Водкина. В августе 2015 года гимназии передано здание по улице Советской. 26 августа 2018 года митрополит освятил новый корпус учреждения.