2020-06-15T16:49:09+03:00
Происшествия

Вор в законе «Бесо Руставский» в саратовском суде отказался от титула

Бесик Квинихидзе заявил, что не является больше вором в законе
Ирина Миронова
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Октябрьский районный суд оставил жалобу Бесика Квинихидзе без удовлетворенияОктябрьский районный суд оставил жалобу Бесика Квинихидзе без удовлетворения
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В Октябрьском районном суда Саратова рассмотрена жалоба Бесика Квинихидзе, обвиняемого по статье ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

Ранее он называл себя «Вором в законе Бесо Руставским», причем, как сообщает «Лента.ру», его полномочия признали сразу пять авторитетов, когда он находился в исправительной колонии в Саратовской области.

Теперь Бесик Квинихидзе не согласился со своим званием. Он и его защитники обжаловали постановление о возбуждении уголовного дела именно по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». По словам мужчины, сейчас он вором в законе не является.

В суде были представлены доводы органов предварительного расследования и прокуратуры. Суд счел их достаточными для того, чтобы принять решение о законности возбуждения уголовного дела именно по такой статье УК РФ. Жалоба обвиняемого и адвокатов в итоге была оставлена без удовлетворения.

По статье 210.1 предусмотрено максимальное наказание до 15 лет лишения свободы со штрафом до пять млн рублей.

Уголовное дело в отношении Бесика Квинихидзе возбудило Главное управление МВД России по Саратовской области

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ИСТОЧНИК KP.RU

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