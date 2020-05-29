Без выходных и праздников: саратовские волонтеры доставляют бесплатные продукты нуждающимся пенсионерам

Волонтерское движение «Мы вместе» уже три месяца в ежедневном режиме, без выходных и праздников оказывает помощь малоимущим пожилым жителям Саратовской области.

Ангелина Шершнева, координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» в Саратовской области, руководитель регионального волонтерского штаба всероссийской акции «Мы вместе», на пресс-конференции в «КП-Саратов» 29 мая рассказала о работе.

Волонтеры занимаются доставкой продуктов, медикаментов, оплатой ЖКУ, чтобы самые уязвимые категории граждан могли оставаться дома и не рисковать здоровьем выходя из дома в период пандемии коронавируса. Эти услуги оказываются за деньги. Однако малоимущие пенсионеры могут получить продуктовый набор бесплатно, за счет благотворителей.

В Саратовской области сформировано 28 тыс. наборов. В каждый входит два вида круп — гречка и рис, а также овсяные хлопья, макароны, мука, чай, подсолнечное масло, сахар и мыло. Все упаковано в фирменный пакет, внутри находится перечень продуктов.

Набор продуктов, который получают пенсионеры от движения "Мы вместе"

- Мы просим жителей обязательно сразу проверять наборы, — обратился Александр Селиванов, исполнительный директор автономной некоммерческой организации «Институт социального проектирования и экспертизы «ПРОГРЕССОР».

Кроме того, для отчета спонсорам необходимо сделать фотографию пенсионера (как исключение — его опекуна или соцработника) и его письменное уведомление о получении продуктов.

Все наборы должны быть розданы до 15 июня. Но если не получится, то работа продолжится столько, сколько потребуется. Каждый пенсионер имеет право на единоразовую помощь. Заявки можно оставлять на горячую линию, в колл-центр по номеру в Саратове 8 (8452) 34-57-62.

- Любое обращение берется в работу, уточняется жизненная ситуация и принимается решение, исходя из нее. Мы максимально готовы направлять наборы всем нуждающимся, — отметил Александр Селиванов.

Александр Селиванов

В регионе сейчас зарегистрированы около тысячи волонтеров, каждый из них прошел специальное обучение. Причем, как отметила Ангелина Шершнева, если раньше добровольческой деятельностью занимались в основном студенты, то сейчас средний возраст 23–40 лет.

- Это взрослые люди, у которых появилось свободное время. У многих в условиях самоизоляции сохраняется активная жизненная позиция, и они не смогли остаться в стороне. Радуют те люди, которые на вопрос: «Почему вы решили стать волонтером?», отвечают: «Чтобы поскорее все это закончилось», — рассказала Ангелина Шершнева.

Каждого волонтера проверяют и ставят на учет, чтобы случайно в их ряды не затесался мошенник.

- К счастью, у нас пока таких не было, — отметила руководитель регионального штаба.

Мошенники попадаются и среди граждан.

- Сталкиваемся и с профессиональными попрошайками буквально ежедневно. Никуда от них не деться. Некоторых уже знаем поименно, — рассказала Ангелина Шершнева.

Труд волонтеров не оплачивается — люди занимаются этим не ради денег. При этом они рискуют своей жизнью. Ангелина Шершнева заверила, что все добровольцы работают в средствах защиты: масках, перчатках и костюмах. Также максимально используется бесконтактный метод доставки. Сейчас прорабатывается вопрос о страховании волонтеров, но он пока касается только тех, что помогают медикам. Нет пока и решения о вознаграждении.

- Но все, кто проявил активность, без поощрения не останутся, — уверена руководитель штаба.

Ангелина Шершнева

Александр Селиванов отметил поддержку, которое оказывает региональное правительство.

- Мы плотно взаимодействуем с министерством внутренней политики и общественных отношений — это главный партнер любой НКО. А также с министерством молодежной политики и спорта и министерством территориального развития, — сообщил он.

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